“Перспектива військової хунти в Україні”: ексміністр Кулеба про зародження небезпечного явища

Президенту України Володимиру Зеленському доведеться вирішувати кризу, яка виникла через рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Військові. Ілюстративне фото

Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, якщо причина відставки Федорова — це несумісність із Сирським, то вихід з цієї кризи очевидний — має піти і Сирський, і Федоров.

“А рішення, звісно, за президентом. Я не військовий, я не оцінюю Сирського з погляду його професійних якостей. Очевидно, що в нього є свої перемоги та свої поразки. Але Сирський став суб'єктом політичного процесу, а не військового”, — наголосив Кулеба.

На його переконання, головнокомандувач не має права займатися політикою, адже це дуже небезпечний шлях.

“Особисто я у перспективу військової хунти в Україні не вірю. І не підозрюю, що Сирський намагається її очолити. Але політизацію армії треба зупиняти в зародку. І от ми зараз перебуваємо якраз в цьому зародку”, — зауважив Кулеба.

За його словами, Зеленському буквально днями треба ухвалювати рішення про те, як вийти із цієї кризи.

“Він може вийти, сказати: "Все залишається, як є, я все покрутив всі варіанти і поки що треба залишити, як є". Він може ухвалити рішення зараз або про заміну Сирського, або він може залишити Сирського, але підтягнути вище військове командування людей, які збалансують його вплив. Але конфлікт залишиться всередині системи, тому вибір у нього небагатий, але він є”, — зауважив колишній міністр.

Також Кулеба підкреслив, що вибір головкома за будь-яких обставин має ґрунтуватися виключно на професійних якостях цієї людини, а не на політичних бажаннях чи уподобаннях громадян України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сирський заявив про конфлікт із Федоровим.



