"Перспектива военной хунты в Украине": экс-министр Кулеба о зарождении опасного явления

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется разрешать кризис, который возник из-за решения уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Военные. Иллюстративное фото

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, если причина отставки Федорова – это несовместимость с Сырским, то выход из этого кризиса очевиден – должен уйти и Сырский, и Федоров.

"А решение, конечно, за президентом. Я не военный, я не оцениваю Сырского с точки зрения его профессиональных качеств. Очевидно, что у него есть свои победы и поражения. Но Сырский стал субъектом политического процесса, а не военного", — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, главнокомандующий не имеет права заниматься политикой, ведь это очень опасный путь.

"Лично я в перспективу военной хунты в Украине не верю. И не подозреваю, что Сырский пытается ее возглавить. Но политизацию армии нужно останавливать в зародыше. И вот мы сейчас находимся как раз в этом зародыше", — заметил Кулеба.

По его словам, Зеленскому буквально на днях нужно принимать решение о том, как выйти из этого кризиса.

"Он может выйти, сказать: "Все остается, как есть, я все покрутил все варианты и пока надо оставить, как есть". Он может принять решение сейчас либо о замене Сырского, либо он может оставить Сырского, но подтянуть высшее военное командование людей, которые сбалансируют его влияние. Но конфликт останется внутри системы, поэтому выбор у него небогатый, но он есть”, — отметил бывший министр.

Также Кулеба подчеркнул, что выбор главкома при любых обстоятельствах должен основываться исключительно на профессиональных качествах этого человека, а не на политических желаниях или предпочтениях граждан Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Сырский заявил о конфликте с Федоровым.



