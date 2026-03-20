Переговори у США: озвучено жорстку заяву про очікування України
Переговори у США: озвучено жорстку заяву про очікування України

Ситуація на Близькому Сході та війна стають причиною перенесення тристоронньої зустрічі

20 березня 2026, 15:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від запланованої зустрічі з американською стороною, яка відбудеться 21 березня у США. Глава держави відповів на запитання журналістів, уточнивши, що головним завданням поїздки є двосторонній формат переговорів та підготовка до майбутньої тристоронньої зустрічі.

Фото: з відкритих джерел

"Передусім йдеться про двосторонню зустріч між Україною та США, де обговорюватимуться всі актуальні питання. Ми також працюємо над підготовкою до тристороннього формату і сподіваємося отримати конкретні дати проведення майбутньої зустрічі", — зазначив Зеленський. 

Президент підкреслив, що поточні події на Близькому Сході та війна в Україні впливають на перенесення термінів проведення тристоронньої зустрічі. За його словами, такі зміни відбувалися вже неодноразово, тому українська сторона очікує більшої ясності щодо конкретних дат.

Окремо Зеленський наголосив на важливості продовження тісного діалогу з американською стороною. Він звернув увагу на нещодавнє зняття США санкцій із російської енергетики, що створює додаткові ризики для України, збільшуючи фінансові та військові можливості Росії.

"Ці ризики роблять нашу співпрацю з США особливо важливою", — зазначив президент. 

Глава держави також уточнив, що триває робота над двосторонніми документами, які стосуються завершення війни, надання гарантій безпеки та відновлення України після руйнувань. Він підкреслив, що процес не зупиняється, а окремі деталі ще узгоджуються українською стороною, щоб забезпечити максимальну ефективність майбутніх домовленостей.

Портал "Коментарі" раніше писав, що вето Угорщини – це не єдина перешкода для України на шляху до отримання кредитних 90 млрд євро від Європейського Союзу. Основним фактором залишається необхідність виконання внутрішніх економічних вимог, насамперед ухвалення Верховною Радою непопулярних податкових ініціатив, які наполягає Міжнародний валютний фонд у рамках 4-річної програми кредитування обсягом $8,1 млрд.



