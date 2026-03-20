Переговоры в США: Зеленский поразил ультиматумом требования Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от запланированной встречи с американской стороной, которая состоится 21 марта в США. Глава государства ответил на вопросы журналистов, уточнив, что главной задачей поездки является двусторонний формат переговоров и подготовка к предстоящей трехсторонней встрече.

"Прежде всего, речь идет о двусторонней встрече между Украиной и США, где будут обсуждаться все актуальные вопросы. Мы также работаем над подготовкой к трехстороннему формату и надеемся получить конкретные даты проведения предстоящей встречи", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что текущие события на Ближнем Востоке и война в Украине влияют на перенос сроков проведения трехсторонней встречи. По его словам, такие изменения происходили уже неоднократно, поэтому украинская сторона ожидает большей ясности в отношении конкретных дат.

Отдельно Зеленский отметил важность продолжения тесного диалога с американской стороной. Он обратил внимание на недавнее снятие США санкций по российской энергетике, что создает дополнительные риски для Украины, увеличивая финансовые и военные возможности России.

"Эти риски делают наше сотрудничество с США особенно важным", — отметил президент.

Глава государства также уточнил, что идет работа над двусторонними документами, касающимися завершения войны, предоставления гарантий безопасности и восстановления Украины после разрушений. Он подчеркнул, что процесс не останавливается, а некоторые детали еще согласовываются украинской стороной, чтобы обеспечить максимальную эффективность будущих договоренностей.

