Орбан не головна перешкода: стало відомо, чому ЄС таки підставить Україну у критичний момент

Вето Угорщини – це не єдина перешкода для України на шляху до отримання кредитних 90 млрд євро від Європейського Союзу. Основним фактором залишається необхідність виконання внутрішніх економічних вимог, насамперед ухвалення Верховною Радою непопулярних податкових ініціатив, які наполягає Міжнародний валютний фонд у рамках 4-річної програми кредитування обсягом $8,1 млрд.

Як зазначив у коментарі OBOZ.UA директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, отримання допомоги від ЄС фактично залежить від успішного погодження та реалізації програми МВФ. "Навіть якщо угорський прем’єр Віктор Орбан зніме своє вето на 90 мільярдів, грошей ми все одно не побачимо доти, доки не буде дієвої кредитної програми від МВФ", – підкреслив експерт.

За його словами, фонд уже переказав Україні авансові $1,3 млрд, проте це лише початковий транш, оскільки більшість вимог МВФ ще залишаються невиконаними. Серед них: запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОП), обкладання податком міжнародних посилок, збереження військового збору після завершення війни, а також оподаткування доходів з цифрових платформ.

Фахівець також зазначив, що навіть можливе скасування угорського вето або зміна прем’єр-міністра Угорщини на правоцентриста Петера Мадяра не обов’язково матиме вирішальний вплив на отримання коштів. Це пов’язано з тим, що зараз існує значна різниця між попередньо законтрактованою ціною російської нафти для Угорщини по трубопроводу "Дружба" ($35–40 за барель) та ринковими котируваннями, що перевищують $114 за барель, що ускладнює фінансові розрахунки.

