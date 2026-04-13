Политика Украины 2026 Пенсии, на которые вообще невозможно прожить: в Раде предлагают радикальное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенсии, на которые вообще невозможно прожить: в Раде предлагают радикальное решение

Народный депутат Тищенко предлагает пересмотреть методику начисления пенсий в Украине

13 апреля 2026, 21:52
Кречмаровская Наталия

Минимальные пенсии у Украины не выдерживают никакой конкуренции с ценами. В Раде уже признают, что минимальные пенсии значительно ниже фактического прожиточного минимума и прожить на них не реально. Однако проблема не только в начислениях выплат пенсионерам, но и в самой методике. В Раде предлагают новый подход, благодаря которому пенсии можно повысить в несколько раз.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко сообщил, что вместе с коллегами-парламентариями подали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О прожиточном минимуме".

Его суть, объяснил нардеп, проста. Сегодня, по его словам, минимальная пенсия составляет 2595 грн и привязана к формальному прожиточному минимуму (2595 грн), не соответствующему реальным расходам человека.

"В то же время фактический прожиточный минимум, который ежемесячно рассчитывается, составляет примерно 6500-7000 грн. Предлагаем изменить подход и приравнять минимальную пенсию и другие выплаты для нетрудоспособных лиц к реальному прожиточному минимуму", — отметил политик.

По словам народного депутата, этот законопроект дает возможность устранить недостатки системы социальной системы.

"Каждый понимает, что не может человек прожить на "минималку", а возможности помочь со стороны родных с каждым месяцем снижаются. У кого-то вообще нет родственников. К сожалению, это тоже реальность", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на фоне мизерных минимальных пенсий, некоторые украинцы получают сверхвысокие выплаты. Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что пока большинство украинских пенсионеров выживают — буквально считают гривны на лекарства и еду — появляются цифры, от которых трудно не возмущаться. Политик указал ТОП-5 самых больших пенсий, назначенных по решениям судов.




Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/3965
