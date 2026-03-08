logo_ukra

Пані посла України в Омані Ольгу Селих розкритикували через одяг (ФОТО)

Посол України в Омані Ольга Селих опинилася в центрі скандалу через вбрання на дипломатичному заході.

8 березня 2026, 11:15
У соціальних мережах розгорнулася дискусія навколо посла України в Султанаті Оман Ольги Селих. Причиною стала її поява на дипломатичному заході іфтарі в одязі, який частина користувачів назвала недоречним для подібної події. Фото дипломатки швидко поширилися в мережі, викликавши хвилю коментарів і суперечок.

Ольга Селих. Фото: facebook.com/olga.selykh

Захід відбувся на вечірній трапезі під час Рамадану в посольстві Саудівської Аравії в Омані. На прийомі Ольга Селих з’явилася у світлому вбранні з білими облягаючими штанами, білою кофтою з золотими візерунками та золотою накидкою. На опублікованих фотографіях дипломатка вітається з представниками арабських країн, одягненими у традиційний національний одяг.

Ольга Селих в Омані. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman

Ольга Селих. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman

Критика пролунала з боку деяких коментаторів та експертів. Політолог Віктор Уколов зазначив, що такий стиль може виглядати надто сміливим для офіційної події у консервативному регіоні. 

"Звичайно, це дике порушення всіх правил і навіть виклик. Але чого ж ми хотіли – ця ефектна жінка ніколи не була дипломатом. Вона юрист, але, наприклад, Болгарії з нашим послом не повезло ще більше", – заявив Уколов.

У соцмережах також з’явилися десятки коментарів користувачів. Частина з них вважає, що дипломат повинен ретельно дотримуватися місцевих традицій та норм ділового етикету. Деякі дописувачі навіть припустили, що подібний образ може вплинути на сприйняття української дипломатії в регіоні.

Водночас чимало людей стали на захист посла. Прихильники дипломатки зазначають, що її одяг був стриманим, закривав плечі та відповідав діловому стилю. На їхню думку, критика у мережі є перебільшеною, а головним критерієм оцінки роботи дипломата повинна залишатися професійність, а не вибір одягу.

Поки що сама Ольга Селих публічно не коментувала дискусію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США розкритикували Зеленського через одяг.

Також "Коментарі" писали, що відомо про пані посла в Омані Ольгу Селих та які труднощі можуть виникнути в неї в ісламській країні



