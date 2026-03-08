logo

Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО)
Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО)

Посол Украины в Омане Ольга Селых оказалась в центре скандала из-за нарядов на дипломатическом мероприятии.

8 марта 2026, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг посла Украины в Султанате Оман Ольги Селых. Причиной послужило ее появление на дипломатическом мероприятии ифтаре в одежде, которую часть пользователей назвала неуместной для подобного события. Фото дипломатки быстро распространились в сети, вызвав волну комментариев и споров.

Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО)

Ольга Селых. Фото: facebook.com/olga.selykh

Мероприятие прошло на вечерней трапезе во время Рамадана в посольстве Саудовской Аравии в Омане. На приеме Ольга Селых появилась в светлой одежде с белыми облегающими брюками, белой кофтой с золотыми узорами и золотой накидкой. На опубликованных фотографиях дипломат приветствуется с представителями арабских стран, одетыми в традиционную национальную одежду.

Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО) - фото 2

Ольга Селых в Омане. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman

Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО) - фото 2

Ольга Селых. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman

Критика прозвучала от некоторых комментаторов и экспертов. Политолог Виктор Уколов отметил, что такой стиль может выглядеть слишком смело для официального события в консервативном регионе.

"Конечно, это дикое нарушение всех правил и даже вызов. Но что же мы хотели – эта эффектная женщина никогда не была дипломатом. Она юрист, но, например, Болгарии с нашим послом не повезло еще больше", – заявил Уколов.

В соцсетях также появились десятки комментариев пользователей. Часть из них считает, что дипломат должен тщательно соблюдать местные традиции и нормы делового этикета. Некоторые авторы даже предположили, что подобный образ может повлиять на восприятие украинской дипломатии в регионе.

В то же время многие стали в защиту посла. Сторонники дипломатки отмечают, что ее одежда была сдержанной, закрывала плечи и соответствовала деловому стилю. По их мнению, критика в сети преувеличена, а главным критерием оценки работы дипломата должна оставаться профессиональность, а не выбор одежды.

Пока что сама Ольга Селых публично не комментировала дискуссию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскритиковали Зеленского из-за одежды.

Также "Комментарии" писали, что известно о госпоже посла в Омане Ольге Селых и какие трудности могут возникнуть у нее в исламской стране.



