Госпожу посол Украины в Омане Ольгу Селых раскритиковали из-за одежды (ФОТО)

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг посла Украины в Султанате Оман Ольги Селых. Причиной послужило ее появление на дипломатическом мероприятии ифтаре в одежде, которую часть пользователей назвала неуместной для подобного события. Фото дипломатки быстро распространились в сети, вызвав волну комментариев и споров.
Ольга Селых. Фото: facebook.com/olga.selykh
Мероприятие прошло на вечерней трапезе во время Рамадана в посольстве Саудовской Аравии в Омане. На приеме Ольга Селых появилась в светлой одежде с белыми облегающими брюками, белой кофтой с золотыми узорами и золотой накидкой. На опубликованных фотографиях дипломат приветствуется с представителями арабских стран, одетыми в традиционную национальную одежду.
Ольга Селых в Омане. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman
Ольга Селых. Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Oman
Критика прозвучала от некоторых комментаторов и экспертов. Политолог Виктор Уколов отметил, что такой стиль может выглядеть слишком смело для официального события в консервативном регионе.
В соцсетях также появились десятки комментариев пользователей. Часть из них считает, что дипломат должен тщательно соблюдать местные традиции и нормы делового этикета. Некоторые авторы даже предположили, что подобный образ может повлиять на восприятие украинской дипломатии в регионе.
В то же время многие стали в защиту посла. Сторонники дипломатки отмечают, что ее одежда была сдержанной, закрывала плечи и соответствовала деловому стилю. По их мнению, критика в сети преувеличена, а главным критерием оценки работы дипломата должна оставаться профессиональность, а не выбор одежды.
Пока что сама Ольга Селых публично не комментировала дискуссию.
