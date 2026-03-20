Орбан не главное препятствие: стало известно, почему ЕС все-таки подставит Украину в критический момент

Вето Венгрии – это не единственное препятствие для Украины на пути получения кредитных 90 млрд евро от Европейского Союза. Основным фактором остается необходимость выполнения внутренних экономических требований, прежде всего, принятие Верховной Радой непопулярных налоговых инициатив, настаивающих Международный валютный фонд в рамках 4-летней программы кредитования в размере $8,1 млрд.

Как отметил в комментарии OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, получение помощи от ЕС фактически зависит от успешного согласования и реализации программы МВФ. "Даже если венгерский премьер Виктор Орбан снимет свое вето на 90 миллиардов, денег мы все равно не увидим, пока не будет действенной кредитной программы от МВФ", — подчеркнул эксперт.

По его словам, фонд уже перечислил Украине авансовые $1,3 млрд, однако это лишь первоначальный транш, поскольку большинство требований МВФ еще остаются невыполненными. Среди них: введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), обложение налогом международных посылок, сохранение военного сбора после окончания войны, а также налогообложение доходов с цифровых платформ.

Специалист также отметил, что даже возможная отмена венгерского вето или смена премьер-министра Венгрии на правоцентриста Петера Мадяра не обязательно будет иметь решающее влияние на получение средств. Это связано с тем, что сейчас существует значительная разница между предварительно законтрактованной ценой российской нефти для Венгрии по трубопроводу "Дружба" ($35–40 за баррель) и рыночными котировками, превышающими $114 за баррель, что затрудняет финансовые расчеты.

