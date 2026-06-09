Новый прогноз Арестовича по Украине: сколько Зеленский будет президентом

В Украине назрели изменения и они неотвратимы – вопрос только во времени и масштабе.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что многим сегодня может казаться, что нынешнее общественно-политическое устройство в Украине сохранится очень долго. Однако, по его словам, в Украине уже зреет изменение уклада.

"Сегодняшний общественный договор держится, прежде всего, на общественном страхе и практически неограниченных полномочиях действующей власти. Это обеспечено военным положением. Наиболее тонко-политические изменения обычно чувствуют бюрократы и силовики среднего звена", — пояснил он.

По словам, на приближение изменений указывают более мягкие меры пресечения, которые принимают суды в отношении подозреваемых по статье "Государственная измена". Арестович отметил, что по разным оценкам, в Украине насчитываются десятки тысяч человек, осужденных по политическим мотивам.

Судьи понимают, что если они перестают выполнять системные установки, то часть судебной системы уже испытывает приближение изменений.

"Изменения назрели и перегревают. Война, коррупция на крови, безнаказанность власти, включая произвол силовиков и ТЦК, сформировали огромный общественный запрос на изменения. Этот потенциал постепенно накапливается. Рано или поздно он найдет выход. Каким образом — через выбор или через гораздо менее управляемый процесс — сегодня сказать невозможно”, — отметил Арестович.

По его словам, очевидно, что до окончания войны Зеленский сохранит власть. И также очевидно, что РФ будет пытаться захватить всю Донецкую область военным путем, получив отказ о добровольной передаче под контроль этой территории, подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович заговорил о "режиме Зеленского".



