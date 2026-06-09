Новый прогноз Арестовича по Украине: сколько Зеленский будет президентом

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Кречмаровская Наталия
В Украине назрели изменения и они неотвратимы – вопрос только во времени и масштабе.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что многим сегодня может казаться, что нынешнее общественно-политическое устройство в Украине сохранится очень долго. Однако, по его словам, в Украине уже зреет изменение уклада.
По словам, на приближение изменений указывают более мягкие меры пресечения, которые принимают суды в отношении подозреваемых по статье "Государственная измена". Арестович отметил, что по разным оценкам, в Украине насчитываются десятки тысяч человек, осужденных по политическим мотивам.
Судьи понимают, что если они перестают выполнять системные установки, то часть судебной системы уже испытывает приближение изменений.
По его словам, очевидно, что до окончания войны Зеленский сохранит власть. И также очевидно, что РФ будет пытаться захватить всю Донецкую область военным путем, получив отказ о добровольной передаче под контроль этой территории, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович заговорил о "режиме Зеленского".