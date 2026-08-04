logo_ukra

BTC/USD

64262

ETH/USD

1876.39

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Новим послом України у США може стати фаворит Трампа: озвучено інтригуючий прогноз змін у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Новим послом України у США може стати фаворит Трампа: озвучено інтригуючий прогноз змін у війні

Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Павло Паліса вважається одним із головних претендентів на посаду посла України у США та яку роль у цьому може відіграти ставлення Дональда Трампа

4 серпня 2026, 21:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у США серед найбільш імовірних кандидатів на цю дипломатичну місію називають заступника керівника Офісу президента Павла Палісу. Політолог Володимир Фесенко вважає, що його кандидатура має низку суттєвих переваг, зокрема через особливе ставлення до нього президента США Дональда Трампа.

Новим послом України у США може стати фаворит Трампа: озвучено інтригуючий прогноз змін у війні

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, саме увага американського лідера до Паліси могла стати одним із чинників, через які його ім'я дедалі частіше згадують у контексті майбутнього призначення.

"У Трампа дуже хороша пам'ять на людей. Він добре запам'ятовує тих, із ким перетинався за важливих обставин. Саме тому увага до Павла Паліси не випадкова", – зазначив Фесенко. 

Політолог нагадав, що під час останніх переговорів української та американської делегацій у Вашингтоні Паліса входив до складу офіційної команди, а раніше Дональд Трамп назвав його своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Фесенко пояснив, що після звільнення Ольги Стефанішиної активно обговорювалися різні кандидатури. Спочатку президент Володимир Зеленський запропонував очолити дипломатичну місію Юлії Свириденко, однак вона не погодилася, після чого увага переключилася на Павла Палісу.

Водночас експерт визнає, що потенційне призначення може викликати дискусії, адже Паліса не є професійним дипломатом.

"Так, він не кадровий дипломат. Але він постійно бере участь у переговорах зі Сполученими Штатами, добре знає переговорний процес і має необхідні контакти. Саме з цього погляду він виглядає дуже сильною кандидатурою", – наголосив політолог.

На думку Фесенка, новому послу знадобиться підтримка досвідчених дипломатів, які вже працювали у Вашингтоні. Йдеться не лише про взаємодію з адміністрацією США, а й про роботу з Конгресом, українською громадою та американським бізнесом.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий санкційний пакет США проти Росії, який активно обговорюють у Вашингтоні, навряд чи стане тим "пекельним ударом", на який сьогодні розраховує Україна та її союзники. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи запровадження нових американських обмежень. За словами експерта, ймовірність ухвалення законопроєкту є досить високою, однак це ще не означає, що він буде застосований у максимальному обсязі.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини