Новим послом України у США може стати фаворит Трампа: озвучено інтригуючий прогноз змін у війні

Після звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у США серед найбільш імовірних кандидатів на цю дипломатичну місію називають заступника керівника Офісу президента Павла Палісу. Політолог Володимир Фесенко вважає, що його кандидатура має низку суттєвих переваг, зокрема через особливе ставлення до нього президента США Дональда Трампа.

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За словами експерта, саме увага американського лідера до Паліси могла стати одним із чинників, через які його ім'я дедалі частіше згадують у контексті майбутнього призначення.

"У Трампа дуже хороша пам'ять на людей. Він добре запам'ятовує тих, із ким перетинався за важливих обставин. Саме тому увага до Павла Паліси не випадкова", – зазначив Фесенко.

Політолог нагадав, що під час останніх переговорів української та американської делегацій у Вашингтоні Паліса входив до складу офіційної команди, а раніше Дональд Трамп назвав його своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Фесенко пояснив, що після звільнення Ольги Стефанішиної активно обговорювалися різні кандидатури. Спочатку президент Володимир Зеленський запропонував очолити дипломатичну місію Юлії Свириденко, однак вона не погодилася, після чого увага переключилася на Павла Палісу.

Водночас експерт визнає, що потенційне призначення може викликати дискусії, адже Паліса не є професійним дипломатом.

"Так, він не кадровий дипломат. Але він постійно бере участь у переговорах зі Сполученими Штатами, добре знає переговорний процес і має необхідні контакти. Саме з цього погляду він виглядає дуже сильною кандидатурою", – наголосив політолог.

На думку Фесенка, новому послу знадобиться підтримка досвідчених дипломатів, які вже працювали у Вашингтоні. Йдеться не лише про взаємодію з адміністрацією США, а й про роботу з Конгресом, українською громадою та американським бізнесом.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий санкційний пакет США проти Росії, який активно обговорюють у Вашингтоні, навряд чи стане тим "пекельним ударом", на який сьогодні розраховує Україна та її союзники. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи запровадження нових американських обмежень. За словами експерта, ймовірність ухвалення законопроєкту є досить високою, однак це ще не означає, що він буде застосований у максимальному обсязі.