Новым послом Украины в США может стать фаворит Трампа: озвучен интригующий прогноз перемен в войне

После увольнения Ольги Стефанишиной с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США среди наиболее вероятных кандидатов на эту дипломатическую миссию называют заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису. Политолог Владимир Фесенко считает, что его кандидатура имеет ряд существенных преимуществ, в частности, из-за особого отношения к нему президента США Дональда Трампа.

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По словам эксперта, именно внимание американского лидера к Палисе могло стать одним из факторов, из-за которых его имя все чаще упоминается в контексте будущего назначения.

"У Трампа очень хорошая память на людей. Он хорошо запоминает тех, с кем пересекался при важных обстоятельствах. Именно поэтому внимание к Павлу Палисе не случайно", — отметил Фесенко.

Политолог напомнил, что во время последних переговоров украинской и американской делегаций в Вашингтоне Палиса входил в состав официальной команды, а ранее Дональд Трамп назвал его "любимым солдатом" в Украине.

Фесенко объяснил, что после увольнения Ольги Стефанишиной активно обсуждались разные кандидатуры. Сначала президент Владимир Зеленский предложил возглавить дипломатическую миссию Юлии Свириденко, однако она не согласилась, после чего внимание переключилось на Павла Палису.

В то же время эксперт признает, что потенциальное назначение может вызвать дискуссии, ведь Палиса не профессиональный дипломат.

"Да, он не кадровый дипломат. Но он постоянно участвует в переговорах с Соединенными Штатами, хорошо знает переговорный процесс и имеет необходимые контакты. Именно с этой точки зрения он выглядит очень сильной кандидатурой", – подчеркнул политолог.

По мнению Фесенко, новому послу понадобится поддержка опытных дипломатов, уже работавших в Вашингтоне. Речь идет не только о взаимодействии с администрацией США, но и о работе с Конгрессом, украинским сообществом и американским бизнесом.

Портал "Комментарии" уже писал , что новый санкционный пакет США против России, активно обсуждаемый в Вашингтоне, вряд ли станет тем "адским ударом", на который сегодня рассчитывает Украина и ее союзники. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя перспективы введения новых американских ограничений. По словам эксперта, вероятность принятия законопроекта достаточно высока, однако это еще не означает, что он будет применен в максимальном объеме.