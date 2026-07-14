Нові кадрові інтриги у владі: нардепка заявила про можливе призначення Буданова та Свириденко

В українському політикумі знову активізувалися розмови про можливі кадрові зміни на найвищому рівні. Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала повідомлення, в якому натякнула на нову хвилю перестановок у владі.

Перестановки у владі. Фото: із відкритих джерел

У своєму Telegram-каналі парламентарка написала, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко нібито може перейти на посаду керівника Офісу президента, тоді як начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова розглядають як можливого нового міністра оборони.

Жодних подробиць чи джерел цієї інформації депутатка не навела, обмежившись коротким повідомленням про "нові віяння" у владних колах.

Станом на цей момент офіційного підтвердження можливих кадрових рішень немає. В Офісі президента, Кабінеті Міністрів, Міністерстві оборони не коментували інформацію, оприлюднену народною депутаткою.

Втім, чутки про можливі зміни у вищому керівництві держави періодично з'являються в українському інформаційному просторі, особливо на тлі безпекових викликів та дискусій щодо підвищення ефективності державного управління в умовах війни.

Якщо озвучені припущення отримають офіційне підтвердження, це може стати одним із найрезонансніших кадрових рішень останнього часу. Водночас наразі інформація про можливе призначення Юлії Свириденко на посаду голови Офісу президента та Кирила Буданова на посаду міністра оборони залишається на рівні політичних заяв і не підтверджена офіційними рішеннями влади.

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