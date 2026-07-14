Новые кадровые интриги во власти: нардепка заявила о возможном назначении Буданова и Свириденко

В украинском политикуме снова активизировались разговоры о возможных кадровых изменениях на самом высоком уровне. Народная депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала сообщение, в котором намекнула на новую волну перестановок во власти.

Перестановки во власти. Фото: из открытых источников

В своем Telegram-канале парламентарша написала, что премьер-министр Юлия Свириденко якобы может перейти на должность руководителя Офиса президента, тогда как начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова рассматривают как возможного нового министра обороны.

Никаких подробностей или источников этой информации депутат не привел, ограничившись кратким сообщением о "новых веяниях" во властных кругах.

По состоянию на данный момент подтверждения возможных кадровых решений нет. В Офисе президента, Кабинете Министров, Министерстве обороны не комментировали информацию, обнародованную народным депутатом.

Впрочем, слухи о возможных изменениях в высшем руководстве государства периодически появляются в украинском информационном пространстве, особенно на фоне вызовов безопасности и дискуссий о повышении эффективности государственного управления в условиях войны.

Если озвученные предположения получат официальное подтверждение, это может стать одним из наиболее резонансных кадровых решений последнего времени. В то же время, информация о возможном назначении Юлии Свириденко на должность главы Офиса президента и Кирилла Буданова на должность министра обороны остается на уровне политических заявлений и не подтверждена официальными решениями власти.

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