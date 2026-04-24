Нове житло за рахунок виборців: шокуючі дані про покращення життя нардепів

За даними журналістського матеріалу NV, майже третина народних депутатів України упродовж минулого року покращила свої житлові умови, задекларувавши нові об’єкти нерухомості. Загалом таких парламентарів нарахували 113, і найбільша частка припадає на представників фракції "Слуга народу" — 73 депутати повідомили про появу нового майна у своїх деклараціях.

Серед тих, хто оновив свої активи, журналісти окремо звертають увагу на депутатів, які фігурують у кримінальних провадженнях або журналістських розслідуваннях.

Зокрема, Людмила Марченко, засуджена ВАКС до двох років ув’язнення, стала власницею двох земельних ділянок під Тернополем, тоді як її син орендував житло в Австрії. Депутат Ігор Негулевський, якому НАБУ висунуло підозру у справі про ймовірні "винагороди за голосування", орендував великий будинок у Козинській громаді під Києвом. Його колега Євген Пивоваров у тій же справі задекларував оренду квартири в Ужгороді для родини.

Андрій Клочко, якого судять за підозрою в незаконному збагаченні, повідомив про оренду його сином кімнати в Нідерландах. Колишня депутатка Ірина Кормишкіна після отримання підозри від НАБУ склала мандат, але задекларувала значні активи: будинок під Одесою та десятки земельних ділянок, якими також володіє її родина.

Ігор Мурдій орендував будинок і землю під Києвом, а також отримав у власність ділянку на Кіровоградщині. Окремо згадується родина Юрія Корявченкова, яка, за даними розслідувань, має нерухомість в Іспанії.

Костянтин Бондарєв задекларував будинок і землю у Франції, що оформлені на його дружину, а Анна Скороход стала власницею квартири у Вишгороді. Антон Яценко вказав оренду таунхауса у Великій Британії, яким користується його родина.

