Нове житло за рахунок виборців: шокуючі дані про покращення життя нардепів
Нове житло за рахунок виборців: шокуючі дані про покращення життя нардепів

Найбільше нової нерухомості задекларували «слуги народу» — 73 депутати вказали нові об’єкти у деклараціях

24 квітня 2026, 10:25
Клименко Елена

За даними журналістського матеріалу NV, майже третина народних депутатів України упродовж минулого року покращила свої житлові умови, задекларувавши нові об’єкти нерухомості. Загалом таких парламентарів нарахували 113, і найбільша частка припадає на представників фракції "Слуга народу" — 73 депутати повідомили про появу нового майна у своїх деклараціях.

Серед тих, хто оновив свої активи, журналісти окремо звертають увагу на депутатів, які фігурують у кримінальних провадженнях або журналістських розслідуваннях. 

Зокрема, Людмила Марченко, засуджена ВАКС до двох років ув’язнення, стала власницею двох земельних ділянок під Тернополем, тоді як її син орендував житло в Австрії. Депутат Ігор Негулевський, якому НАБУ висунуло підозру у справі про ймовірні "винагороди за голосування", орендував великий будинок у Козинській громаді під Києвом. Його колега Євген Пивоваров у тій же справі задекларував оренду квартири в Ужгороді для родини.

Андрій Клочко, якого судять за підозрою в незаконному збагаченні, повідомив про оренду його сином кімнати в Нідерландах. Колишня депутатка Ірина Кормишкіна після отримання підозри від НАБУ склала мандат, але задекларувала значні активи: будинок під Одесою та десятки земельних ділянок, якими також володіє її родина. 

Ігор Мурдій орендував будинок і землю під Києвом, а також отримав у власність ділянку на Кіровоградщині. Окремо згадується родина Юрія Корявченкова, яка, за даними розслідувань, має нерухомість в Іспанії.

Костянтин Бондарєв задекларував будинок і землю у Франції, що оформлені на його дружину, а Анна Скороход стала власницею квартири у Вишгороді. Антон Яценко вказав оренду таунхауса у Великій Британії, яким користується його родина.

