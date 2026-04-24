Новое жилье за счет избирателей: шокирующие данные об улучшении жизни нардепов

По данным журналистского материала NV, почти треть народных депутатов Украины в течение прошлого года улучшила свои жилищные условия, задекларировав новые объекты недвижимости. В общей сложности таких парламентариев насчитали 113, и наибольшая доля приходится на представителей фракции "Слуга народа" — 73 депутата сообщили о появлении нового имущества в своих декларациях.

Среди обновивших свои активы журналисты отдельно обращают внимание на депутатов, фигурирующих в уголовных производствах или журналистских расследованиях.

В частности, Людмила Марченко, приговоренная ВАКС к двум годам заключения, стала владелицей двух земельных участков под Тернополем, тогда как ее сын арендовал жилье в Австрии. Депутат Игорь Негулевский, которому НАБУ выдвинуло подозрение по делу о возможных "вознаграждениях за голосование", арендовал большой дом у Козинской общины под Киевом. Его коллега Евгений Пивоваров по тому же делу задекларировал аренду квартиры в Ужгороде для семьи.

Андрей Клочко, судимый по подозрению в незаконном обогащении, сообщил об аренде его сыном комнаты в Нидерландах. Бывшая депутат Ирина Кормышкина после получения подозрения от НАБУ составила мандат, но задекларировала значительные активы: дом под Одессой и десятки земельных участков, которыми также владеет ее семья.

Игорь Мурдий арендовал дом и землю под Киевом, а также получил в собственность участок в Кировоградской области. Отдельно упоминается семья Юрия Корявченкова, которая, по данным расследований, имеет недвижимость в Испании.

Константин Бондарев задекларировал дом и землю во Франции, оформленные на его жену, а Анна Скороход стала владелицей квартиры в Вышгороде. Антон Яценко указал аренду таунхауса в Великобритании, которым пользуется его семья.

