logo

BTC/USD

77626

ETH/USD

2310.33

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Новое жилье за счет избирателей: шокирующие данные об улучшении жизни нардепов
НОВОСТИ

Новое жилье за счет избирателей: шокирующие данные об улучшении жизни нардепов

Больше новой недвижимости задекларировали «слуги народа» — 73 депутата указали новые объекты в декларациях

24 апреля 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По данным журналистского материала NV, почти треть народных депутатов Украины в течение прошлого года улучшила свои жилищные условия, задекларировав новые объекты недвижимости. В общей сложности таких парламентариев насчитали 113, и наибольшая доля приходится на представителей фракции "Слуга народа" — 73 депутата сообщили о появлении нового имущества в своих декларациях.

Фото: из открытых источников

Среди обновивших свои активы журналисты отдельно обращают внимание на депутатов, фигурирующих в уголовных производствах или журналистских расследованиях.  

В частности, Людмила Марченко, приговоренная ВАКС к двум годам заключения, стала владелицей двух земельных участков под Тернополем, тогда как ее сын арендовал жилье в Австрии. Депутат Игорь Негулевский, которому НАБУ выдвинуло подозрение по делу о возможных "вознаграждениях за голосование", арендовал большой дом у Козинской общины под Киевом. Его коллега Евгений Пивоваров по тому же делу задекларировал аренду квартиры в Ужгороде для семьи.

Андрей Клочко, судимый по подозрению в незаконном обогащении, сообщил об аренде его сыном комнаты в Нидерландах. Бывшая депутат Ирина Кормышкина после получения подозрения от НАБУ составила мандат, но задекларировала значительные активы: дом под Одессой и десятки земельных участков, которыми также владеет ее семья.  

Игорь Мурдий арендовал дом и землю под Киевом, а также получил в собственность участок в Кировоградской области. Отдельно упоминается семья Юрия Корявченкова, которая, по данным расследований, имеет недвижимость в Испании.

Константин Бондарев задекларировал дом и землю во Франции, оформленные на его жену, а Анна Скороход стала владелицей квартиры в Вышгороде. Антон Яценко указал аренду таунхауса в Великобритании, которым пользуется его семья.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшей перспективе Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков, которые используются для сбивания российских баллистических целей. По оценкам военных экспертов, это может создать дополнительные риски для гражданского населения, ведь враг получит больше возможностей для ударов по тыловым регионам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости