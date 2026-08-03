Новое решение шокировало даже нардепов: это фактически слежка за украинцами

Налоговая служба будет знать, куда и когда перемещаются украинцы за границу. В Интернете появилась информация о подписании соответствующего договора между пограничной и налоговой службами.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что в автоматическом режиме пограничная служба как-то решила по какой-то причине предоставлять данные налоговой о пересечении границы гражданами. По его словам, это фактически слежка.

"На данный момент, безусловно, пограничники передают данные, но на запрос. Налоговая посылает запрос, письмо, ей отвечают, для того, чтобы отправить такое письмо, у налоговой должны быть основания. То есть она должна знать, зачем конкретно, с какой целью, в связи с чем она требует информацию о том, пересекали ли вы границу, выезжая или возвращаясь в Украину”, — пояснил народный депутат.

Политик подчеркнул, что если человек выезжает за границу, не в нарушение закона, то это личное дело и конфиденциальная информация.

"И никто не должен этого знать, кроме тех, кто вас выпускает из страны и впускает в нее. Я считаю, что это грубое нарушение закона. Я уже писал об этом, был такой случай несколько лет назад, когда Кабмин Шмыгаля пригласил возможность передачи в автоматическом режиме данных от пограничников в Пенсионный фонд. Тогда на Комитете этот законопроект отклонили. Но вижу, что некоторые органы решили обходить законы внутренними постановлениями”, — отметил политик.

По его словам, это ставит вопрос о необходимости усиления ответственности за превышение полномочий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали Зеленского за отсутствие позиции по ситуации в Польше.