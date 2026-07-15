Нова гра Зеленського з Кабміном коштуватиме надзвичайно дорого: розкрито несподівану загрозу

Після відставки Кабінету Міністрів політична боротьба переходить у нову фазу. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що головні кадрові рішення ще попереду, а найближчі дні визначать, якою буде нова урядова команда.

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За словами експерта, офіційною причиною кадрових змін стала необхідність перезавантаження виконавчої влади. Він звернув увагу, що сама Юлія Свириденко повідомила про розмову з президентом, під час якої йшлося про оновлення уряду.

"Вона сказала, що цьому передувала розмова з президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення і перезавантаження уряду, ну і посилення також якихось конкретних напрямків", – зазначив Рейтерович.

Водночас політолог наголосив, що в політичних колах циркулює інша інформація. За його словами, рішення про відставку стало несподіваним для самої Свириденко.

"Рішення про звільнення з посади прем'єра для неї стало вкрай неприємною несподіванкою. Вона розраховувала працювати далі", – сказав експерт.

На думку Рейтеровича, після голосування у Верховній Раді розпочався найскладніший етап формування нового уряду.

"Починаються кадрові ігри, "голодні ігри", оскільки часу дуже мало, коли треба буде прийняти рішення стосовно того, хто займе ті чи інші посади", – пояснив він.

Політолог зазначив, що кадрові перестановки стали несподіванкою навіть для частини народних депутатів монобільшості. Це свідчить про те, що остаточні рішення ухвалювалися в дуже вузькому колі.

Окремо Рейтерович звернув увагу на майбутнє Міністерства оборони. Саме навколо цього відомства, за його словами, зберігається найбільша невизначеність.

"Найголовнішим питанням, яке ще залишається без вирішення, є питання міністра оборони... Остаточного рішення немає", – наголосив експерт.

На його переконання, затягувати з призначеннями влада не зможе. У нинішніх умовах війни швидке формування нового Кабміну є важливим не лише для ефективної роботи уряду, а й для збереження довіри українського суспільства та міжнародних партнерів, які уважно стежать за кадровими змінами в Києві.

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