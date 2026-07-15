Новая игра Зеленского с Кабмином будет стоить чрезвычайно дорого: раскрыта неожиданная угроза

После отставки Кабинета Министров политическая борьба переходит в новую фазу. Политолог Игорь Рейтерович считает , что главные кадровые решения еще впереди, а в ближайшие дни определят, какой будет новая правительственная команда.

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По словам эксперта, официальной причиной кадровых смен стала необходимость перезагрузки исполнительной власти. Он обратил внимание, что сама Юлия Свириденко сообщила о разговоре с президентом, в ходе которого речь шла об обновлении правительства.

"Она сказала, что этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять желание обновления и перезагрузки правительства, ну и усиление также каких-либо конкретных направлений", — отметил Рейтерович.

В то же время, политолог подчеркнул, что в политических кругах циркулирует другая информация. По его словам, решение об отставке стало неожиданным для самой Свириденко.

"Решение об освобождении от должности премьера для нее стало крайне неприятной неожиданностью. Она рассчитывала работать дальше", – сказал эксперт.

По мнению Рейтеровича, после голосования в Верховной Раде начался сложнейший этап формирования нового правительства.

"Начинаются кадровые игры, "голодные игры", поскольку времени очень мало, когда нужно будет принять решение относительно того, кто займет те или иные должности", – пояснил он.

Политолог отметил, что кадровые перестановки стали неожиданностью даже для части народных депутатов монобольшинства. Это говорит о том, что окончательные решения принимались в очень узком кругу.

Отдельно Рейтерович обратил внимание на будущее Министерства обороны. Именно вокруг этого ведомства, по его словам, сохраняется самая большая неопределенность.

"Самым главным вопросом, который еще остается без решения, является вопрос министра обороны... Окончательного решения нет", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, затягивать с назначениями власти не смогут. В нынешних условиях войны быстрое формирование нового Кабмина важно не только для эффективной работы правительства, но и для сохранения доверия украинского общества и международных партнеров, которые внимательно следят за кадровыми изменениями в Киеве.

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