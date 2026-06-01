“Ніхто не хоче думати про наслідки”: як в Раді пропонують змінити мобілізацію

Влада готує зміни в системі мобілізації, наразі реформу ще не представлено на широкий загал. В Раді пропонують внести суттєві зміни щодо підходів до мобілізації чоловіків понад 55 років.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що нинішні мобілізаційні процеси схожі на — “кого легше схопити — того й відправимо на передову”. Так мобілізація працювати не може, наголосив політик.

Парламентар нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення чоловіків старше 50 років часто відправляли з військкоматів додому, говорили, що вони “занадто дорослі” і “людей вистачає”. А зараз, за його словами, їх мобілізують і відправляють у підрозділи так, ніби всі однаково можуть воювати на передовій.

“Але в когось проблеми зі здоров’ям, хронічні хвороби, а хтось просто фізично вже не витримає бойових завдань на “нулі”. І коли таких людей відправляють на фронт – це часто закінчується СЗЧ або трагедіями”, — зауважив політик.

За його словами, потрібно дозволити людям старше 55 років служити на передовій лише добровільно — якщо вони мають сили, бажання і готові до цього. А якщо ні, пояснив політик, — вони можуть бути корисними там, де потрібен їхній досвід і професійні навички: водіями, механіками, техніками, логістами, інженерами.

“Сьогодні ж система часто працює за іншим принципом: “хто повільніше бігає і кого легше схопити — того й відправили на фронт”. І про наслідки таких підходів ніхто думати не хоче”, — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про ставлення Зеленського до своєї команди.



