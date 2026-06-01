"Никто не хочет думать о последствиях": как в Раде предлагают изменить мобилизацию

Власти готовят изменения в системе мобилизации, пока реформа еще не представлена на широкую общественность. В Раде предлагают внести существенные изменения в подходах к мобилизации мужчин более 55 лет.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что нынешние мобилизационные процессы похожи на "кого легче схватить — того и отправим на передовую". Так мобилизация работать не может, подчеркнул политик.

Парламентарий напомнил, что в начале полномасштабного вторжения мужчин старше 50 лет часто отправляли из военкоматов домой, говорили, что они "слишком взрослые" и "людей хватает". А сейчас, по его словам, их мобилизуют и отправляют в подразделения так, будто бы все одинаково могут воевать на передовой.

"Но у кого проблемы со здоровьем, хронические болезни, а кто просто физически уже не выдержит боевых задач на "нули". И когда таких людей отправляют на фронт — это часто заканчивается СЗЧ или трагедиями", — отметил политик.

По его словам, нужно разрешить людям старше 55 лет служить на передовой только добровольно – если они имеют силы, желания и готовы к этому. В противном случае, объяснил политик, — они могут быть полезны там, где нужен их опыт и профессиональные навыки: водителями, механиками, техниками, логистами, инженерами.

"Сегодня система часто работает по другому принципу: "кто медленнее бегает и кого легче схватить — того и отправили на фронт". И о последствиях таких подходов никто думать не хочет", — подчеркнул народный депутат.

