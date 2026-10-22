Не витримують навіть народні депутати: куди насправді котиться мобілізація

Проблеми з мобілізацією в Україні не зникають — силові заходи оповіщення шокують навіть народних депутатів.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Георгій Мазурашу не витримав та емоційно розповів про випадок силової мобілізації. За його словами, люди в цивільному вистежили і "паконули" людину з цукром 22 і тиском 220. При цьому зазначив, що з приводу бусифікаційних дій проти цього чоловіка вже звертався до ДБР. Уточнив, що тоді медики наполягли і госпіталізували хворого, “а ті "шакали" ходили навколо лікарні і заглядали у вікна”.

“Для "шакалів" було, так розумію, принципово важливо таки "добусифвкувати" цього українця, який тоді "вислизнув з їх лап" через критичний стан зі здоров'ям… Це емоційне звернення стосується всіх "бусифікаторів", які замість боротьби проти окупантів або проти реальних злочинців, зграями полюють на цивільних українців, чим сприяють суттєвому зменшенню спроможності України чинити опір агресорам…”, — зазначив він.

Політик зазначив, що вони виконують чиїсь вказівки або накази. За його словами, це накази хитріших шкідників, які самі руки не бруднять такою чорновою роботою, а перекладають це на бездумних "шакалів". Але, підкреслив, прокльони дістаються передусім саме бездумним виконавцям...

“І перші, і другі, напевно, сподіваються, що війна завжди все і всім списуватиме... Ні, не завжди… І не лише у пеклі вони будуть горіти на тому світі… Думаю, багато з них отримають по заслугах ще на цій грішній землі. Та й кров, сльози і біди за наслідками їх допомоги ворогу у боротьбі проти Українського народу не минуть просто так. Карму ніхто не скасовував. Шкода лише, що десь будуть страждати їх близькі… Було б чудово, якби покарання були адресні. І повністю заслужені…”, — підсумував політик і перепросив за зайві емоції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими можуть бути зміни щодо покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації.



