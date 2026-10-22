Проблемы с мобилизацией в Украине не исчезают – силовые меры оповещения шокируют даже народных депутатов.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу не выдержал и эмоционально рассказал о случае силовой мобилизации. По его словам, люди в гражданском выследили и "паканули" человека с сахаром 22 и давлением 220. При этом отметил, что по поводу бусификационных действий против этого мужчины уже обращался в ГБР. Уточнил, что тогда медики настояли и госпитализировали больного, а те "шакалы" ходили вокруг больницы и заглядывали в окна.

“Для "шакалов" было, так понимаю, принципиально важно таки "добусифицировать" этого украинца, который тогда "выскользнул из их лап" из-за критического состояния со здоровьем… Это эмоциональное обращение касается всех "бусификаторов", которые вместо борьбы против оккупантов или против реальных преступников, стаями охотятся на гражданских украинцев, чем способствуют существенному уменьшению способности Украины сопротивляться агрессорам…”, — отметил он.

Политик отметил, что они выполняют чьи-либо указания или приказы. По его словам, это приказы более хитрых вредителей, которые сами руки не пачкают такой черновой работой, а перекладывают это на бездумных "шакалов". Но, подчеркнул, проклятия достаются прежде всего бездумным исполнителям...

"И первые, и вторые, наверное, надеются, что война всегда все и всем будет списывать... Нет, не всегда... И не только в аду они будут гореть на том свете... Думаю, многие из них получат по заслугам еще на этой грешной земле. Да и кровь, слезы и беды по результатам их помощи врагу в борьбе против Украинского народа не пройдут просто так. Карму никто не отменял. Жаль только, что где-нибудь будут страдать их близкие… Было бы здорово, если бы наказания были адресными. И полностью заслуженные…”, — подытожил политик и извинился за лишние эмоции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какими могут быть изменения относительно наказания за СЗЧ и уклонения от мобилизации.



