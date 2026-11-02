"Не будьте людоедами": нардеп жестко прошелся по власти из-за скандала под Киевом

В пригороде Киева разгорелся масштабный скандал — по некоторым сообщениям в доме в Петропавловской Борщаговке в подвале удерживали 40 мужчин. Сообщали о людях в критическом состоянии.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в доме в Петропавловской Борщаговке, по сути, была "пресс-хата". Если официально: помещение для проведения бесед с мерами физического воздействия с нарушителями военной дисциплины, пояснил он.

"Побои, бросание на яму, шпицрутены, избиение перед строем — это проявления ПОСТОЯННЫЕ в армии. Все были шокированы тем, что происходит в Скале. Это происходит везде и каждый день. Параллельно с этим такая же история происходит и с гражданскими людьми. Их похищают. Бьют. Пытают", — заметил парламент.

Политик объяснил, что страна начинает делиться на два класса: вертухаи и все остальные.

"И об этом все НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ. Нельзя делать вид, что НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Просто нельзя. С этим всем нужно заканчивать. Люди во власти должны нести ответственность. Люди в органах должны нести ответственность. Человек на Банковой ДОЛЖЕН НЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Что у нас в стране происходит?”, — подчеркнул политик.

Парламентарий обратился к политикам, блогерам, известным людям с просьбой не молчать.

"НЕ ОПРАВДИВАЙТЕ. НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ТАК НУЖНО. НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ. ВЫ ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ. ВЫ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ. Не будьте теми, кто постоянно боится за свою жопу. Не будьте теми, кому стыдно в зеркало смотреть на себя. Не будьте сыкунами. Не будьте людоедами”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему возникают вопросы к производству ракет "Фламинго".



