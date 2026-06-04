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Не 2027: у Верховній Раді назвали реалістичні терміни вступу України в Євросоюз

Депутатка Юлія Сірко заявила, що вступ України до ЄС у 2027 році малоймовірний.

4 червня 2026, 10:40
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Slava Kot

Публічні заяви про можливий вступ України до Європейського Союзу вже у 2027 році є радше політичним оптимізмом, ніж реалістичним сценарієм. Про це заявила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко, коментуючи темпи євроінтеграційного процесу та складність процедур у самому ЄС.

Не 2027: у Верховній Раді назвали реалістичні терміни вступу України в Євросоюз

У Верховній Раді назвали терміни вступу України до ЄС. Фото з відкритих джерел

Юлія Сірко в ефірі "Еспресо" заявила, що за максимально прискореного розвитку подій вступ України у 2027 році до Євросоюзу виглядає малоймовірним через масштабні вимоги до гармонізації українського законодавства з європейським правом.

"Я думаю, заяви про вступ України в ЄС у 2027 році нереалістичні, скоріш всього, по тих процедурах, які є, існують в Євросоюзі. 27 рік — це вже ось тут за кутом, через рік", — пояснила Сірко.

Окремо депутатка звернула увагу на складність фінального етапу процесу ратифікації. За її словами, якщо Європейський Союз ухвалить політичне рішення про вступ України, його мають підтримати всі національні парламенти країн-членів, що може тривати значно довше, ніж очікується.

Водночас Сірко вважає, що реалістичне вікно можливостей для України відкривається у 2029–2030 роках. На її думку, саме цей період може стати потенційним часовим горизонтом для завершення ключових етапів євроінтеграції.

"Але є шанс, можливо, і про це треба говорити, щоб ці бюрократичні процедури для України і Молдови, які є і фактично тримають східний фланг і Європи, і НАТО, трошки були полегшені. І тоді це знімає дуже багато питань, в тому числі і процедурних, і тоді шанс, не знаю, чи 27-й, ну до 29-го, 30-го у нас є шанс вступити в Євросоюз", — прогнозує депутатка.

Наразі політикиня наголошує, що ключовим для України залишається послідовне виконання реформ і наближення українського законодавства до права ЄС. Без цього будь-які прогнози залишатимуться лише орієнтирами, а не конкретними датами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Євросоюз терміново зібрав послів через Україну.

Також "Коментарі" писали про асоційоване членство України в Євросоюзі. У ЄС відреагували на ідею Мерца.



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Джерело: https://espreso.tv/svit-do-2029-2030-roku-u-nas-e-shans-vstupiti-v-evrosoyuz-nardepka-sirko
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