Не 2027 год: в Верховной Раде назвали реалистичные сроки вступления Украины в Евросоюз

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Slava Kot
Публичные заявления о возможном вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2027 году скорее являются политическим оптимизмом, чем реалистичным сценарием. Об этом заявила народная депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко, комментируя темпы евроинтеграционного процесса и сложность процедур в самом ЕС.
В Верховной Раде назвали сроки вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников
Юлия Сирко в эфире "Эспрессо" заявила, что при максимально ускоренном развитии событий вступление Украины в 2027 году в Евросоюз выглядит маловероятным из-за масштабных требований к гармонизации украинского законодательства с европейским правом.
Отдельно депутат обратила внимание на сложность финального этапа процесса ратификации. По ее словам, если Европейский Союз примет политическое решение о вступлении Украины, его должны поддержать все национальные парламенты стран-членов, что может продолжаться гораздо дольше, чем ожидается.
В то же время Сирко считает, что реалистическое окно возможностей для Украины открывается в 2029-2030 годах. По ее мнению именно этот период может стать потенциальным временным горизонтом для завершения ключевых этапов евроинтеграции.
Политик отмечает, что ключевым для Украины остается последовательное выполнение реформ и приближение украинского законодательства к праву ЕС. Без этого какие-либо прогнозы будут оставаться только ориентирами, а не конкретными датами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз срочно собрал послов из-за Украины.
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