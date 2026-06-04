Не 2027 год: в Верховной Раде назвали реалистичные сроки вступления Украины в Евросоюз

Публичные заявления о возможном вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2027 году скорее являются политическим оптимизмом, чем реалистичным сценарием. Об этом заявила народная депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко, комментируя темпы евроинтеграционного процесса и сложность процедур в самом ЕС.

В Верховной Раде назвали сроки вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Юлия Сирко в эфире "Эспрессо" заявила, что при максимально ускоренном развитии событий вступление Украины в 2027 году в Евросоюз выглядит маловероятным из-за масштабных требований к гармонизации украинского законодательства с европейским правом.

"Я думаю, заявления о вступлении Украины в ЕС в 2027 году нереалистичны, скорее всего, по имеющимся процедурам существующим в Евросоюзе. 27 год — это уже вот здесь в углу, через год", — пояснила Сирко.

Отдельно депутат обратила внимание на сложность финального этапа процесса ратификации. По ее словам, если Европейский Союз примет политическое решение о вступлении Украины, его должны поддержать все национальные парламенты стран-членов, что может продолжаться гораздо дольше, чем ожидается.

В то же время Сирко считает, что реалистическое окно возможностей для Украины открывается в 2029-2030 годах. По ее мнению именно этот период может стать потенциальным временным горизонтом для завершения ключевых этапов евроинтеграции.

"Но есть шанс, возможно, и об этом нужно говорить, чтобы эти бюрократические процедуры для Украины и Молдовы, которые есть и фактически держат восточный фланг и Европы, и НАТО, немного облегчены. И тогда это снимает очень много вопросов, в том числе и процедурных, и тогда шанс, не знаю, 27-й, ну до 29-го, 30-го у нас есть шанс вступить в Евросоюз", — прогнозирует депутат.

Политик отмечает, что ключевым для Украины остается последовательное выполнение реформ и приближение украинского законодательства к праву ЕС. Без этого какие-либо прогнозы будут оставаться только ориентирами, а не конкретными датами.

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