Найвища стадія лицемірства: Європу жорстко розкритикували за підступну зраду України

Політичний експерт Віктор Андрусів різко розкритикував заяви про те, що Україні нібито знадобляться десятиліття для вступу до Європейського Союзу, назвавши подібні оцінки проявом політичного лицемірства. Як аргумент він навів історичний приклад Греції, яка свого часу стала членом ЄС не стільки через повну відповідність вимогам, скільки з огляду на політичну доцільність.

Експерт нагадав, що після падіння режиму "чорних полковників" у 1974 році Греція вже за рік подала заявку на членство, а в 1976-му розпочала переговорний процес. Остаточне приєднання відбулося у 1981 році. Водночас, за словами Андрусіва, країна на момент вступу не відповідала низці ключових економічних критеріїв, а значна частина вимог виконувалася формально. Це згодом призвело до слабкості державних інституцій та необхідності масштабної фінансової підтримки для стабілізації економіки.

Віктор Андрусів підкреслює, що рішення про прийняття Греції було насамперед політичним. Європейські країни побоювалися геополітичного впливу та ризику повернення авторитарного режиму в умовах Холодної війни, зокрема через фактор Радянського Союзу. Саме тому, за його словами, ЄС уже має прецедент, коли стратегічні інтереси переважили формальні критерії.

Водночас експерт вважає, що в сучасних умовах говорити про швидке членство України під час повномасштабної війни є нереалістично. Він наголошує, що більш прагматичним підходом є фіксація зобов’язання щодо вступу одразу після завершення війни, що могло б стати важливим дипломатичним досягненням.

Окремо Андрусів зазначає, що твердження про невідповідність України критеріям не варто сприймати як абсолютну перепону. На його думку, ЄС є гнучкою системою, яка вже зараз функціонує через численні перехідні періоди, винятки та адаптаційні механізми. Тому, теоретично, необхідні зміни можна впроваджувати навіть у межах уже чинної інтеграції.

Водночас він застерігає від надмірної ідеалізації членства в ЄС, підкреслюючи, що геополітична реальність швидко змінюється, а майбутня структура самого Союзу може зазнати трансформацій.

