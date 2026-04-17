Политический эксперт Виктор Андрусов подверг резкой критике заявления о том, что Украине якобы понадобятся десятилетия для вступления в Европейский Союз, назвав подобные оценки проявлением политического лицемерия. В качестве аргумента он привел исторический пример Греции, которая в свое время стала членом ЕС не столько из-за полного соответствия требованиям, сколько, учитывая политическую целесообразность.

Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил , что после падения режима "черных полковников" в 1974 году Греция уже через год подала заявку на членство, а в 1976-м начала переговорный процесс. Окончательное присоединение произошло в 1981 году. В то же время, по словам Андрусива, страна на момент вступления не отвечала ряду ключевых экономических критериев, а значительная часть требований выполнялась формально. Это впоследствии привело к слабости государственных институций и необходимости масштабной финансовой поддержки для стабилизации экономики.

Виктор Андрусив подчеркивает, что решение о принятии Греции было, прежде всего, политическим. Европейские страны опасались геополитического влияния и риска возвращения авторитарного режима в условиях Холодной войны, в частности, из-за фактора Советского Союза. Именно поэтому, по его словам, у ЕС уже есть прецедент, когда стратегические интересы перевесили формальные критерии.

В то же время эксперт считает, что в современных условиях говорить о скором членстве Украины во время полномасштабной войны нереалистично. Он отмечает, что более прагматичным подходом является фиксация обязательства по вступлению сразу после завершения войны, что могло бы стать важным дипломатическим достижением.

Отдельно Андрусов отмечает, что утверждение о несоответствии Украины критериям не следует воспринимать как абсолютное препятствие. По его мнению, ЕС является гибкой системой, которая уже сейчас функционирует из-за многочисленных переходных периодов, исключений и адаптационных механизмов. Поэтому теоретически необходимые изменения можно внедрять даже в рамках уже действующей интеграции.

В то же время он предостерегает от чрезмерной идеализации членства в ЕС, подчеркивая, что геополитическая реальность быстро меняется, а будущая структура самого Союза может претерпеть трансформации.

Портал "Комментарии" уже писал , что Папа Римский Лев XIV выступил с жесткой критикой мировых политических лидеров, направляющих огромные финансовые ресурсы на войны вместо инвестиций в развитие и гуманитарные нужды. Об этом сообщает Sky News, отмечая, что заявление понтифик сделал во время апостольской поездки в Камерун.