Настроения украинцев резко меняются: какой сценарий готовят Зеленскому

Настроение украинцев стало несколько иным относительно возможности победы и самого президента Украины Владимира Зеленского. Часть общества не верит в победу Украины в войне, часть считает, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй президентский срок.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход объяснила, что результаты таких опросов — давление на Зеленского и подготовка к сложным компромиссам.

"Обратите внимание, что все так называемые "соросята" поехали в Великобританию на достаточно длительный срок на конференции. Это для всех на конференции. Зеленского будут расшатывать. Такие опросы — это тоже расшатывание. Изменения риторики и начинания нам нужны — результаты, а не слайдики", — сказала она.

По словам политика, это смена риторики против президента. Если раньше между ним и происходящим балансировали, то сейчас нет, отметила она. Она подчеркнула, что будет расшатывание. Политик отметила, что вопрос не в том, кто "победит".

"Вопрос в том, что нас готовят к определенным событиям. Что касается победы — договор, который рано или поздно будет, нужно будет "продать" обществу. И продать его нужно будет как победу, потому что да, там будут уступки, да, мы многое потеряем, но при этом мы сохраним людей, мы сохраним существование государства", — пояснила народная депутатка.

Это, по ее словам, будут "продавать" в том числе через социологические опросы, где люди говорят, что не верят в победу. То есть, заметила, это тоже подсознательная подготовка к тому, что нас ожидает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп будет дожимать Зеленского.



