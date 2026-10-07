Настроения украинцев резко меняются: какой сценарий готовят Зеленскому

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Кречмаровская Наталия
Настроение украинцев стало несколько иным относительно возможности победы и самого президента Украины Владимира Зеленского. Часть общества не верит в победу Украины в войне, часть считает, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй президентский срок.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход объяснила, что результаты таких опросов — давление на Зеленского и подготовка к сложным компромиссам.
По словам политика, это смена риторики против президента. Если раньше между ним и происходящим балансировали, то сейчас нет, отметила она. Она подчеркнула, что будет расшатывание. Политик отметила, что вопрос не в том, кто "победит".
Это, по ее словам, будут "продавать" в том числе через социологические опросы, где люди говорят, что не верят в победу. То есть, заметила, это тоже подсознательная подготовка к тому, что нас ожидает.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп будет дожимать Зеленского.