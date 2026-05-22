"Пришло время откровенных разговоров": что нардепы "Слуги народа" ожидают от встречи с Зеленским

В Украине произошел громкий коррупционный скандал – под следствием оказался даже бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал побороть коррупцию. Однако на 8-м году президента процесс все еще продолжается.

Народный депутат Виталий Войцеховский рассказал, будут ли парламентарии задавать вопросы Зеленскому относительно коррупционных дел в Украине. Политик отметил, что по состоянию на четверг (21 мая – ред.) не получал приглашения на встречу. Однако, по его словам, нардепы фракции не боятся задавать президенту неудобные вопросы.

"Не только мы говорим — есть запрос общества, что хочет знать. А фракция "Слуга народа" — это тоже частица общества. Если будет заседание фракции, то там разговор будет откровенный и там все вопросы будут задаваться. Когда я был последний раз на встрече с президентом, когда встречалась фракция, то был довольно откровенный и прямой разговор. Не заметил, что кто-то из коллег боялся задать какой-нибудь вопрос. Я думаю, что как раз сейчас пришло время откровенных разговоров”, — отметил политик.

Народный депутат также подчеркнул, что во внешней политике Украины есть успехи, и это, по его словам, большая заслуга президента.

"А внутри государства есть много просчетов. Об этом говорят все, в том числе и те, кто принадлежит к фракции, которая называется "президентская фракция". Поэтому я думаю, что будет встреча у президента. Об этом тоже нужно говорить", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали Зеленского за отсутствие результатов в борьбе с коррупцией.




