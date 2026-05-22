"Пришло время откровенных разговоров": что нардепы "Слуги народа" ожидают от встречи с Зеленским

Кречмаровская Наталия
В Украине произошел громкий коррупционный скандал – под следствием оказался даже бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал побороть коррупцию. Однако на 8-м году президента процесс все еще продолжается.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Виталий Войцеховский рассказал, будут ли парламентарии задавать вопросы Зеленскому относительно коррупционных дел в Украине. Политик отметил, что по состоянию на четверг (21 мая – ред.) не получал приглашения на встречу. Однако, по его словам, нардепы фракции не боятся задавать президенту неудобные вопросы.
Народный депутат также подчеркнул, что во внешней политике Украины есть успехи, и это, по его словам, большая заслуга президента.
