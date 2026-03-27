Нардепы снова смеются над Зеленским: "взорвались" критикой нового решения правительства

Очередное решение Кабмина в Раде называют популистским – на это потратят 4 млрд грн. Речь идет о программе "1000 часов контента".

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что премьер Юлия Свириденко на часе вопросов к Правительству докладывала о контроле за ценами и утверждала, что армия — один из приоритетов власти.

"Мол, "В первую очередь нужно насытить рынок достаточным количеством продукта и обезопасить государство от дефицита горючего... Надо создать все условия для того, чтобы продукт был в достаточном количестве и мы могли в первую очередь удовлетворить спрос: армии, медики и коммунальщиков", — привела слова премьера Скороход.

Но одновременно с этим, по словам народной депутатки, Кабмин утверждает программу "1000 часов контента" стоимостью 4 миллиарда.

"Так все же что на самом деле в приоритете: армия или финансирование медиапространства ОП?", — отметила она.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, со ссылкой на источники в Правительстве, об очередной мощной безудержной и несокрушимой реформе. Сформулированную, по его словам, и сгенерированную лично президентом.

"Теперь 4 млрд грн распределят не просто на "1000 часов украинского контента"... нет, это уже прошлое. Новое название этого популизма (лично придумано Зеленским): "Тысяча часов весны: тысячевесная", — отметил политик.

Затем он опубликовал вариант наружной рекламы.

"Вот так за 7 лет мы дошли от "Весна придет — сажать будем" до "Тысячевесны". Разработал уже даже наружную рекламу для этой программы "Тысячевесны". Уже тратить 4 млрд грн налогоплательщиков так тратить красиво", — подытожил политик.

