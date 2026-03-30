Нардепы удивили МВФ: правительство хочет поставить украинцев в самые кабальные условия

Правительство готовит новые законодательные инициативы по повышению налогов. В Раде раскритиковали эти решения и рассказали, где можно взять деньги.

Народная депутат София Федина рассказала, что тема налогов кипит уже более недели, потому что власти избрали худший вариант перекрытия финансовой дыры. По ее убеждению, если немедленно не начать диалог, то уже через несколько месяцев под угрозой в Украине будут не только социальные выплаты, но и вообще развитие бизнеса.

Хуже всего, по ее словам, за прошедшую неделю не увидели никаких сдвигов в этом вопросе. Политик пояснила, что нардепы предложили, где можно взять не менее 92 млрд грн, чтобы не повышать налоги и не портить бизнес-климат в Украине.

"Мы представили эту информацию Международному валютному фонду, которые приняли во внимание эту информацию и действительно были удивлены. А вот наша власть не желает нормального диалога", — пояснила она.

По словам народной депутатки, уже сейчас нужно:

1. Представить подсчеты, учитывая не только поборы, но и побочные эффекты от увеличения налогов.

2. Остановить бездарное и абсолютно популистическое расходование средств. По ее словам, это что менее 92 млрд из которых идет на "е-Бак", 40+ Скрининг здоровья, Зимняя поддержка, еще одна поддержка, кэшбеки, 3000 км, телемарафон и стратегические коммуникации (не содержащие целевого назначения), Фонд регионального развития, индустриальные парки, инвестняни.

"Потому что они хотят собрать 20 млрд грн, по сути в три раза повысив налоги для 250 тысяч ФЛП. В то же время только сокращение вышеуказанных программ даст в 5 раз больше денег", — пояснила политик.

3. Начать нормальную работу по наполнению бюджета за счет борьбы с контрабандой, детенизации экономики и выявления различных коррупционных схем.

4. Сменить переговорщиков и привлечь депутатов и экспертную среду.

Нардепка подчеркнула, что на самом деле правительство должно переговорить партнеров на такие условия, которые бы устроили и МВФ, и граждан Украины.

"Потому что на эту минуту мне выглядит так, что иностранцы из МВФ, которые якобы вынуждают к этим налогам, захотели услышать альтернативную позицию, а родное украинское правительство хочет поставить собственных граждан в наиболее кабальные условия. Потому что сейчас мне выглядит так, что партнеры настроены на то, чтобы найти для государства ресурс и убедиться, что государство его будет иметь, а Правительство включает режим стены, показывая свою полную недееспособность”, — подытожила она.

