Нардепи вже відверто глузують з Офісу президента та Кабміну: що вирішили

В Україні “штампують” штаби з підготовки до того чи іншого, реагування на проблему. У Верховній Раді іронізують з цього приводу.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що разом з колегами став співавтором важливої та потужної ініціативи для підсилення роботи нашого Уряду та ОП. Йдеться про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо необхідності створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів.

“Вважаю, що як тільки ось такий створимо, то точно все у них вдасться… Тому що якось після створення 100500 штабів та кордцентрів не дуже поки в Уряду виходить”, — зіронізував політик.

Раніше народний депутат іронічно називав Уряд утворювателем штабів. Тод він повідомляв, що вже є:

Енергетичний селектор при Президенті,

Штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці (це при Шмигалю),

Коордцентр з питань ТОТ та територій бойових дій,

Координаційний штаб при Кабміні (підпорядковується Юлії Свириденко),

Штаб при Офісі президента(заступник керівника ОП Віктор Микита),

Координаційний штаб для захисту енергетики (підпорядковується Олексію Кулебі),

Координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026 (підпорядковується Олексію Кулебі),

Координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані (підпорядковується Олексію Кулебі).

“І ось нарешті є Координаційний центр під головуванням Премʼєр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України. Це ще 3 березня на цю тему засідав РНБО. P.S. Хотів написати тут якийсь тролинг, але мені здається повідомлення само по собі вже таким і є”, — зауважив політик.

