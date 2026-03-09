logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Нардепи вже відверто глузують з Офісу президента та Кабміну: що вирішили
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи вже відверто глузують з Офісу президента та Кабміну: що вирішили

Народний депутат Железняк про роботу координаційних штабів

9 березня 2026, 21:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні “штампують” штаби з підготовки до того чи іншого, реагування на проблему. У Верховній Раді іронізують з цього приводу. 

Нардепи вже відверто глузують з Офісу президента та Кабміну: що вирішили

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що разом з колегами став співавтором важливої та потужної ініціативи для підсилення роботи нашого Уряду та ОП. Йдеться про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо необхідності створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів.

“Вважаю, що як тільки ось такий створимо, то точно все у них вдасться… Тому що якось після створення 100500 штабів та кордцентрів не дуже поки в Уряду виходить”, — зіронізував політик. 

Раніше народний депутат іронічно називав Уряд утворювателем штабів. Тод він повідомляв, що вже є: 

  • Енергетичний селектор при Президенті,

  • Штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці (це при Шмигалю),

  • Коордцентр з питань ТОТ та територій бойових дій,

  • Координаційний штаб при Кабміні (підпорядковується Юлії Свириденко),

  • Штаб при Офісі президента(заступник керівника ОП Віктор Микита),

  • Координаційний штаб для захисту енергетики (підпорядковується Олексію Кулебі),

  • Координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026 (підпорядковується Олексію Кулебі),

  • Координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані (підпорядковується Олексію Кулебі).

“І ось нарешті є Координаційний центр під головуванням Премʼєр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України. Це ще 3 березня на цю тему засідав РНБО. P.S. Хотів написати тут якийсь тролинг, але мені здається повідомлення само по собі вже таким і є”, — зауважив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що в Раді критикують Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/16745
Теги:

Новини

Всі новини