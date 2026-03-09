Нардепы уже откровенно смеются над Офисом президента и Кабмина: что решили

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине "штампуют" штабы по подготовке к тому или иному, реагирование на проблему. В Верховной Раде иронизируют по этому поводу.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что вместе с коллегами стал соавтором важной и мощной инициативы по усилению работы нашего Правительства и ОП. Речь идет об Обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о необходимости создания Координационного штаба по координации координационных штабов.
Ранее народный депутат иронически называл Правительство создателем штабов. Тогда он сообщал, что уже есть:
Энергетический селектор при Президенте,
Штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике (это при Шмыгале),
Коордцентр по вопросам ТОТ и территорий боевых действий,
Координационный штаб при Кабмине (подчиняется Юлии Свириденко),
Штаб при Офисе президента (заместитель руководителя ОП Виктор Никита),
Координационный штаб для защиты энергетики (подчиняется Алексею Кулебе),
Координационный штаб подготовки к отопительному сезону 2025/2026 (подчиняется Алексею Кулебе),
Координационный центр по вопросам управления регионами, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированные территориями (подчиняется Алексею Кулебе).
