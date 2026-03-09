Нардепы уже откровенно смеются над Офисом президента и Кабмина: что решили

В Украине "штампуют" штабы по подготовке к тому или иному, реагирование на проблему. В Верховной Раде иронизируют по этому поводу.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что вместе с коллегами стал соавтором важной и мощной инициативы по усилению работы нашего Правительства и ОП. Речь идет об Обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о необходимости создания Координационного штаба по координации координационных штабов.

"Считаю, что как только вот такой создадим, то точно все у них удастся... Потому что однажды после создания 100 500 штабов и кордцентров не очень пока у Правительства выходит", — сказал политик.

Ранее народный депутат иронически называл Правительство создателем штабов. Тогда он сообщал, что уже есть:

Энергетический селектор при Президенте,

Штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике (это при Шмыгале),

Коордцентр по вопросам ТОТ и территорий боевых действий,

Координационный штаб при Кабмине (подчиняется Юлии Свириденко),

Штаб при Офисе президента (заместитель руководителя ОП Виктор Никита),

Координационный штаб для защиты энергетики (подчиняется Алексею Кулебе),

Координационный штаб подготовки к отопительному сезону 2025/2026 (подчиняется Алексею Кулебе),

Координационный центр по вопросам управления регионами, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированные территориями (подчиняется Алексею Кулебе).

"И вот, наконец, есть Координационный центр под председательством Премьер-министра для реализации Планов устойчивости регионов Украины. Это еще 3 марта на эту тему заседал СНБО. PS. Хотел написать здесь какой-то троллинг, но мне кажется сообщение само по себе уже таковым и есть", — отметил политик.

