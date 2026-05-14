Нардепи вже не витримують: з цим не можна миритися під час війни
НОВИНИ

Нардепи вже не витримують: з цим не можна миритися під час війни

Народний депутат Гетманцев розкритикував роботу Ради

14 травня 2026, 15:41
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді назрівала криза — парламентарі навіть не могли зібратися для розгляду законопроєктів. Наразі народні обранці хоч і відвідують залу засідань, однак показують не надто продуктивну роботу. Таку ситуацію критикують уже й самі парламентарі. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада не має права на безвідповідальність і бездіяльність під час найстрашнішої війни в Європі після 1945 року. Як, за його словами, і профільні міністерства, які затягують прийняття надважливих рішень.

Політик вказав на проблеми, які потребують негайного розв’язання — як то: 

- проблеми з мобілізацією, свавілля ТЦК та бусифікація, 

- низькі пенсії, на які неможливо прожити.

Ще одним важливим питанням є підвищення заробітної плати вчителям до понад 20 тисяч, яке обіцяли з 1 вересня. Політик поцікавився, де законопроєкт, який Кабмін і Міністерство освіти мали б внести до кінця першого кварталу про зміну в тарифній сітці.

“Це не робота, коли всі законопроєкти порядку денного провалюються: ВР голосує одну постанову і розходиться у зв'язку з повітряною тривогою. Важливі законопроєкти завалюються спам-правками, а рішення зриваються через політичний піар окремих депутатів”, — наголосив він.

Політик підкреслив, що нардепам не можна розхитувати човен, а треба об’єднуватися і працювати. 

“Робити все, щоб врятувати країну. Не можна миритися ні з війною, ні з бідністю людей”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 12 травня Верховна Рада зібралася на черговий пленарний тиждень. Нардепи розповіли про рішення, які планують обговорювати на засіданнях.




Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/12108
