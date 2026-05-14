Нардепи вже не витримують: з цим не можна миритися під час війни

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді назрівала криза — парламентарі навіть не могли зібратися для розгляду законопроєктів. Наразі народні обранці хоч і відвідують залу засідань, однак показують не надто продуктивну роботу. Таку ситуацію критикують уже й самі парламентарі.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада не має права на безвідповідальність і бездіяльність під час найстрашнішої війни в Європі після 1945 року. Як, за його словами, і профільні міністерства, які затягують прийняття надважливих рішень.
Політик вказав на проблеми, які потребують негайного розв’язання — як то:
- проблеми з мобілізацією, свавілля ТЦК та бусифікація,
- низькі пенсії, на які неможливо прожити.
Ще одним важливим питанням є підвищення заробітної плати вчителям до понад 20 тисяч, яке обіцяли з 1 вересня. Політик поцікавився, де законопроєкт, який Кабмін і Міністерство освіти мали б внести до кінця першого кварталу про зміну в тарифній сітці.
Політик підкреслив, що нардепам не можна розхитувати човен, а треба об’єднуватися і працювати.
