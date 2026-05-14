Нардепы уже не выдерживают: с этим нельзя мириться во время войны

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде назревал кризис – парламентарии даже не могли собраться для рассмотрения законопроектов. Пока народные избранники хоть и посещают зал заседаний, однако показывают не слишком продуктивную работу. Такую ситуацию критикуют уже и сами парламентарии.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не имеет права на безответственность и бездействие во время страшной войны в Европе после 1945 года. Как, по его словам, и профильные министерства, затягивающие принятие сверхважных решений.
Политик указал на проблемы, требующие немедленного решения – как:
- проблемы с мобилизацией, произвол ТЦК и бусификация,
- низкие пенсии, на которые невозможно прожить.
Еще одним важным вопросом является повышение заработной платы учителям до 20 тысяч, которое обещали с 1 сентября. Политик поинтересовался, где законопроект, который Кабмин и Министерство образования должны внести до конца первого квартала об изменении в тарифной сетке.
Политик подчеркнул, что нардепам нельзя расшатывать лодку, а нужно объединяться и работать.
