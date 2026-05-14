Нардепы уже не выдерживают: с этим нельзя мириться во время войны

В Верховной Раде назревал кризис – парламентарии даже не могли собраться для рассмотрения законопроектов. Пока народные избранники хоть и посещают зал заседаний, однако показывают не слишком продуктивную работу. Такую ситуацию критикуют уже и сами парламентарии.

Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не имеет права на безответственность и бездействие во время страшной войны в Европе после 1945 года. Как, по его словам, и профильные министерства, затягивающие принятие сверхважных решений.

Политик указал на проблемы, требующие немедленного решения – как:

- проблемы с мобилизацией, произвол ТЦК и бусификация,

- низкие пенсии, на которые невозможно прожить.

Еще одним важным вопросом является повышение заработной платы учителям до 20 тысяч, которое обещали с 1 сентября. Политик поинтересовался, где законопроект, который Кабмин и Министерство образования должны внести до конца первого квартала об изменении в тарифной сетке.

"Это не работа, когда все законопроекты повестки дня проваливаются: ВР голосует одно постановление и расходится в связи с воздушной тревогой. Важные законопроекты обрушиваются спам-правками, а решения срываются из-за политического пиара отдельных депутатов", — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что нардепам нельзя расшатывать лодку, а нужно объединяться и работать.

"Делать все, чтобы спасти страну. Нельзя мириться ни с войной, ни с бедностью людей", — подытожил политик.

