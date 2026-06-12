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Нардепи вже не приховують проблем: чому насправді не підвищили зарплати військовим

Народний депутат Железняк розповів про бюджетні рішення уряду

12 червня 2026, 10:11
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Кречмаровская Наталия

Цього тижня Верховна Рада переглянула Державний бюджет — нардепи підвищили заробітні плати поліцейським та рятувальникам, однак не ухвалили таке рішення стосовно військових. Таку пропозицію, як пояснили в Раді, уряд взагалі не пропонував, однак пропонував ряд інших. 

Нардепи вже не приховують проблем: чому насправді не підвищили зарплати військовим

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що у четвер була зустріч фракцій з Урядом.

“Коротко про фінансування підвищення зарплат військовим та реформи оплати праці”, — повідомив він.

Прем’єр повідомила що:

- Дефіцит фінансування зараз армії (це без будь-яких змін по оплаті праці) становить десь 150 млрд грн

- Для проведення анонсованої реформи оплати праці військових треба ще додатково до цього дефіциту +120 млрд грн.

“Тобто, в Бюджет цього тижня не заклали достатньо для закриття поточних потреб на зарплати військовим + проведення реформи: 270 млрд грн. Але забрали 40 млрд з Міноборони на Резервний фонд, зберегли весь популізм і право далі роздавати гроші… І так, це все стає відомим коли нам презентують “Тисячовесну” на 4 млрд грн. Що і треба було довести…”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати -про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові. Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам. 

Парламентар зауважив, що все частіше в Раді почали говорити про необхідність обмежувати максимальні зарплати чиновникам і підвищувати виплати військовим. 




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Джерело: https://t.me/yzheleznyak/18173
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