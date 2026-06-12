Нардепи вже не приховують проблем: чому насправді не підвищили зарплати військовим

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Кречмаровская Наталия
Цього тижня Верховна Рада переглянула Державний бюджет — нардепи підвищили заробітні плати поліцейським та рятувальникам, однак не ухвалили таке рішення стосовно військових. Таку пропозицію, як пояснили в Раді, уряд взагалі не пропонував, однак пропонував ряд інших.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що у четвер була зустріч фракцій з Урядом.
Прем’єр повідомила що:
- Дефіцит фінансування зараз армії (це без будь-яких змін по оплаті праці) становить десь 150 млрд грн
- Для проведення анонсованої реформи оплати праці військових треба ще додатково до цього дефіциту +120 млрд грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати -про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові. Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам.
Парламентар зауважив, що все частіше в Раді почали говорити про необхідність обмежувати максимальні зарплати чиновникам і підвищувати виплати військовим.