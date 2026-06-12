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Нардепы уже не скрывают проблем: почему на самом деле не повысили зарплаты военным

Народный депутат Железняк рассказал о бюджетных решениях правительства

12 июня 2026, 10:11
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Кречмаровская Наталия

На этой неделе Верховная Рада пересмотрела Государственный бюджет – нардепы повысили заработные платы полицейским и спасателям, однако не приняли такое решение в отношении военных. Такое предложение, как объяснили в Раде, правительство вообще не предлагало, однако предлагало ряд других.

Нардепы уже не скрывают проблем: почему на самом деле не повысили зарплаты военным

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в четверг была встреча фракций с правительством.

"Кратко о финансировании повышения зарплат военным и реформы оплаты труда", — сообщил он.

Премьер сообщила, что:

- Дефицит финансирования сейчас армии (это без каких-либо изменений по оплате труда) составляет где-то 150 млрд грн

– Для проведения анонсированной реформы оплаты труда военных нужно еще дополнительно к этому дефициту 120 млрд грн.

"То есть, в Бюджет на этой неделе не заложили достаточно для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным проведения реформы: 270 млрд грн. Но забрали 40 млрд из Минобороны на Резервный фонд, сохранили весь популизм и право дальше раздавать деньги... И да, это все становится известным когда нам презентуют "Тысячевесну" на 4 млрд грн. Что и нужно было доказать…”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплаты военным в Украине нужно повышать — об этом неоднократно заявляли и должностные лица, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы. Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.

Парламентарий отметил, что все чаще в Раде стали говорить о необходимости ограничивать максимальные зарплаты чиновникам и повышать выплаты военным.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/18173
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