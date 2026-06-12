Нардепы уже не скрывают проблем: почему на самом деле не повысили зарплаты военным

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Кречмаровская Наталия
На этой неделе Верховная Рада пересмотрела Государственный бюджет – нардепы повысили заработные платы полицейским и спасателям, однако не приняли такое решение в отношении военных. Такое предложение, как объяснили в Раде, правительство вообще не предлагало, однако предлагало ряд других.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в четверг была встреча фракций с правительством.
Премьер сообщила, что:
- Дефицит финансирования сейчас армии (это без каких-либо изменений по оплате труда) составляет где-то 150 млрд грн
– Для проведения анонсированной реформы оплаты труда военных нужно еще дополнительно к этому дефициту 120 млрд грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплаты военным в Украине нужно повышать — об этом неоднократно заявляли и должностные лица, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы. Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.
Парламентарий отметил, что все чаще в Раде стали говорить о необходимости ограничивать максимальные зарплаты чиновникам и повышать выплаты военным.