Нардепи вже не добирають слів: рішення міністра Федорова шокувало

Днями міністр оборони Михайло Федоров заявив про додаткові виплати військовим за кожне верифіковане відеопідтвердження суїцидів окупантів. У Раді розкритикували це рішення.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що все це нагадує відеогру, однак це не гра, а живі люди.

“Дивлюсь на заяви Федорова і ще раз переконуюсь, що він застряг у відеогрі, тільки його гравці — живі люди. От що має бути в голові, щоб платити за зняті самогубства? Є-балами, які ти обмінюєш на техніку, боєприпаси… усе як у комп'ютерній грі. Невже наші військові мають займатися не війною, а відеоконтентом для міністра-страпоніста? Невже забезпечення військові мають “заробляти”? І ви реально думаєте, що люди на війні гинуть від самогубств?”, — звернулася вона до міністра.

Парламентарка запропонувала Федорову разом поїхати на фронт, щоб він зрозумів, що це таке.

“Бо за всі ваші пропозиції та управлінські рішення вам чи то на Фрунзе, чи то за ґрати!”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нові умови бронювання здивували навіть нардепів.

Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що складається враження ніби наші посадовці перебувають у якійсь стратосфері. І не проводять скринінг реального сектору економіки. На його думку, дуже дискусійним питанням є встановлення фінансових критеріїв щодо рівня середньої заробітної плати.

Народний депутат зауважив, що для багатьох підприємств реального сектору економіки середня зарплата 54-62 тис. грн (для підприємств із 50+ працівниками) є дуже високим показником, а вимога 81-93 тис. грн (для підприємств із 20+ працівниками) є ще більш складною для виконання.



