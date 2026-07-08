Нардепи вже не добирають слів: рішення міністра Федорова шокувало

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Кречмаровская Наталия
Днями міністр оборони Михайло Федоров заявив про додаткові виплати військовим за кожне верифіковане відеопідтвердження суїцидів окупантів. У Раді розкритикували це рішення.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що все це нагадує відеогру, однак це не гра, а живі люди.
Парламентарка запропонувала Федорову разом поїхати на фронт, щоб він зрозумів, що це таке.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нові умови бронювання здивували навіть нардепів.
Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що складається враження ніби наші посадовці перебувають у якійсь стратосфері. І не проводять скринінг реального сектору економіки. На його думку, дуже дискусійним питанням є встановлення фінансових критеріїв щодо рівня середньої заробітної плати.
Народний депутат зауважив, що для багатьох підприємств реального сектору економіки середня зарплата 54-62 тис. грн (для підприємств із 50+ працівниками) є дуже високим показником, а вимога 81-93 тис. грн (для підприємств із 20+ працівниками) є ще більш складною для виконання.