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Нардепы уже не подбирают слова: решение министра Федорова шокировало

Народная депутат Скороход раскритиковала решение Федорова

8 июля 2026, 21:36
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Кречмаровская Наталия

На днях министр обороны Михаил Федоров заявил о дополнительных выплатах военным за каждое верифицированное видеоподтверждение суицидов оккупантов. В Раде раскритиковали это решение.

Нардепы уже не подбирают слова: решение министра Федорова шокировало

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что все это напоминает видеоигру, однако это не игра, а живые люди.

"Смотрю на заявления Федорова и еще раз убеждаюсь, что он застрял в видеоигре, только его игроки — живые люди. Вот что должно быть в голове, чтобы платить за снятые самоубийства? Е-балами, которые ты обмениваешь на технику, боеприпасы... все как в компьютерной игре. Неужели наши военные должны заниматься не войной, а видеоконтентом для министра-страпониста? Неужели обеспечение военные должны "зарабатывать"? И вы реально думаете, что люди на войне погибают от самоубийств?”, — обратилась она к министру.

Парламентарий предложила Федорову вместе поехать на фронт, чтобы он понял, что это такое.

"Ибо за все ваши предложения и управленческие решения вам то на Фрунзе, то за решетку!", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новые условия бронирования удивили даже нардепов.

Народный депутат Александр Федиенко отметил, что создается впечатление, будто наши чиновники находятся в какой-то стратосфере. И не производят скрининг реального сектора экономики. По его мнению, очень дискуссионным вопросом является установление финансовых критериев уровня средней заработной платы.

Народный депутат отметил, что для многих предприятий реального сектора экономики средняя зарплата 54-62 тыс. грн (для предприятий с 50 работниками) является очень высоким показателем, а требование 81-93 тыс. грн (для предприятий с 20 работниками) еще более сложно для выполнения.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/1374938131171612/
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