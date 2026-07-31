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Нардепи вже не добирають слів: показали справжнє ставлення влади до військових

Народний депутат Гончаренко розкритикував медалі, які дають військовим

31 липня 2026, 20:14
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Кречмаровская Наталия

Військові обурені ставленням влади до бійців навіть у дрібницях. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, яку медаль дають військовим. Зазначив, що в армії є багато проблем, і є багато, що вирішувати. 

Нардепи вже не добирають слів: показали справжнє ставлення влади до військових

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

“Але ось таку фотографію мені кинули. Це медаль за участь в бойових діях. ОСЬ ТАК в пакетику дають медаль і держава каже: ДЯКУЮ. Це одна з головніших нагород у бійців”, — зауважив народний депутат.

Нардепи вже не добирають слів: показали справжнє ставлення влади до військових - фото 2

Політик приголомшений, зазначив, що невже за всіма стратегіями і візіями не змогли зробити реформу, щоб давати нашим бійцям красиву нагороду.

“Це так складно? Саме такі речі і є одним з факторів ГАРНОГО рекрутингу. Естетика дуже важлива. Без неї не можлива ніяка етика. І це також правда. Це пишуть військові”, — зауважив парламентар. 

Він також навів слова військового щодо якості медалі.

Нардепи вже не добирають слів: показали справжнє ставлення влади до військових - фото 2

“Ну невже ми не можемо зробити нормальну медаль? Що для цього треба? Раду реформ? Наглядову раду? Стратегічну раду? Незалежних консультантів?”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні неодноразово викривали корупційні схеми ухилення від мобілізації. Нерідко військовозобов’язаним встановлюють інвалідність, щоб уникнути призову. Військові різко відреагували на чергове викриття. 

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував чергову корупційну схему з фейковими інвалідностями, на якій “заробили” мільйони у Харківській області. За його словами, найбільше дратує відсутність адекватних вироків в судах та відсутність реальних строків. На його переконання, за такі злочини має бути найвища міра покарання.




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Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/56395
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