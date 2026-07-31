logo

BTC/USD

63198

ETH/USD

1874.06

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным

Народный депутат Гончаренко раскритиковал медали, которые дают военным

31 июля 2026, 20:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Военные возмущены отношением власти к бойцам даже в мелочах. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какую медаль дают военным. Заметил, что у армии есть много проблем, и есть многое, что решать.

Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

"Но вот такую фотографию мне бросили. Это медаль за участие в боевых действиях. ВОТ ТАК в пакетике дают медаль и государство говорит: СПАСИБО. Это одна из главных наград у бойцов", — отметил народный депутат.

Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным - фото 2

Политик ошеломлен, отметил, что неужели по всем стратегиям и видениям не смогли сделать реформу, чтобы давать нашим бойцам красивую награду.

"Это так сложно? Именно такие вещи и являются одним из факторов ХОРОШЕГО рекрутинга. Эстетика очень важна. Без нее не возможна никакая этика. И это тоже правда. Это пишут военные", — заметил парламентарий.

Он также привел слова военного по поводу качества медали.

Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным - фото 2

"Ну неужели мы не можем сделать нормальную медаль? Что для этого нужно? Совет реформ? Наблюдательный совет? Стратегический совет? Независимых консультантов?", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине неоднократно разоблачали коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Нередко военнообязанным устанавливают инвалидность во избежание призыва. Военные резко отреагировали на очередное разоблачение.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал очередную коррупционную схему с фейковыми инвалидностями, на которой заработали миллионы в Харьковской области. По его словам, больше всего раздражает отсутствие адекватных приговоров в судах и отсутствие реальных сроков. По его убеждению, за такие преступления должна быть самая высокая мера наказания.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/56395
Теги:

Новости

Все новости