Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным

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Кречмаровская Наталия
Военные возмущены отношением власти к бойцам даже в мелочах. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какую медаль дают военным. Заметил, что у армии есть много проблем, и есть многое, что решать.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Политик ошеломлен, отметил, что неужели по всем стратегиям и видениям не смогли сделать реформу, чтобы давать нашим бойцам красивую награду.
Он также привел слова военного по поводу качества медали.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине неоднократно разоблачали коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Нередко военнообязанным устанавливают инвалидность во избежание призыва. Военные резко отреагировали на очередное разоблачение.
Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал очередную коррупционную схему с фейковыми инвалидностями, на которой заработали миллионы в Харьковской области. По его словам, больше всего раздражает отсутствие адекватных приговоров в судах и отсутствие реальных сроков. По его убеждению, за такие преступления должна быть самая высокая мера наказания.