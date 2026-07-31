Нардепы уже не подбирают слова: показали настоящее отношение власти к военным

Военные возмущены отношением власти к бойцам даже в мелочах. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какую медаль дают военным. Заметил, что у армии есть много проблем, и есть многое, что решать.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

"Но вот такую фотографию мне бросили. Это медаль за участие в боевых действиях. ВОТ ТАК в пакетике дают медаль и государство говорит: СПАСИБО. Это одна из главных наград у бойцов", — отметил народный депутат.

Политик ошеломлен, отметил, что неужели по всем стратегиям и видениям не смогли сделать реформу, чтобы давать нашим бойцам красивую награду.

"Это так сложно? Именно такие вещи и являются одним из факторов ХОРОШЕГО рекрутинга. Эстетика очень важна. Без нее не возможна никакая этика. И это тоже правда. Это пишут военные", — заметил парламентарий.

Он также привел слова военного по поводу качества медали.

"Ну неужели мы не можем сделать нормальную медаль? Что для этого нужно? Совет реформ? Наблюдательный совет? Стратегический совет? Независимых консультантов?", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине неоднократно разоблачали коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Нередко военнообязанным устанавливают инвалидность во избежание призыва. Военные резко отреагировали на очередное разоблачение.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал очередную коррупционную схему с фейковыми инвалидностями, на которой заработали миллионы в Харьковской области. По его словам, больше всего раздражает отсутствие адекватных приговоров в судах и отсутствие реальных сроков. По его убеждению, за такие преступления должна быть самая высокая мера наказания.



