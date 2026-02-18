Нардепи вражені діями українців: які рішення вимагають від влади

Масовані ворожі обстріли призвели до дуже складної ситуації з електропостачанням. Графіки обмежень жорсткі, деякі споживачі залишаються без електропостачання протягом кількох діб. В таких умовах українці намагаються знайти альтернативні джерела електроенергії, щоб забезпечити хоча б мінімальні потреби.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що українці вчергове доводять власну стійкість та спроможність самостійно (без допомоги держави) виживати у надзвичайних ситуаціях.

За даними митниці, як зазначила нардепка, у січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів вартістю 10,4 млрд грн, що більш ніж удвічі показника січня минулого року.

“Цифра, яка майже нічого не скаже пересічному громадянину. Але, виходячи з того, що середня вага зарядної станції з акумулятором чи окремого акумулятора ємністю на 1 кВт/годину складає 13,5 кг, то це означає, що ТІЛЬКИ у січні було ввезено акумуляторів ємністю 1 ГігаВат-годин”, — зауважила політик.

Народна депутатка пояснила, що це добове споживання 100 тисяч квартир, співставне з резервом роботи великої ТЕЦ у режимі вечірнього піка, або можливість перекрити аварійне відключення великого енергоблока на кілька годин.

“Йдеться не про збільшення загального споживання електроенергії, а про підвищення енергостійкості домогосподарств і бізнесу та можливість переносити споживання у часі”, — зазначила Южаніна.

Нардепка нагадала, що ввезення акумуляторів ємністю 100 А/год звільняється від сплати ввізного мита та ПДВ. При цьому, за її словами, влада вперто не помічає необхідності поширення такого звільнення на всі типи бензинових та дизельних генераторів, що так необхідні бізнесу та громадянам під час тривалих відключень електроенергії.

