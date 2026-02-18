Нардепы поражены действиями украинцев: какие решения требуют от власти

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Массированные вражеские обстрелы привели к сложнейшей ситуации с электроснабжением. Графики ограничений жесткие, некоторые потребители остаются без электроснабжения в течение нескольких суток. В таких условиях украинцы пытаются найти альтернативные источники электроэнергии, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Нина Южанина отметила, что украинцы в очередной раз доказывают собственную устойчивость и способность самостоятельно (без помощи государства) выживать в чрезвычайных ситуациях.
По данным таможни, как отметила нардепка, в январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов стоимостью 10,4 млрд грн, что более чем вдвое показателя января прошлого года.
Народная депутат пояснила, что это суточное потребление 100 тысяч квартир, сопоставимое с резервом работы ТЭЦ в режиме вечернего пика, или возможность перекрыть аварийное отключение большого энергоблока на несколько часов.
Нардепка напомнила, что ввоз аккумуляторов емкостью 100 А/ч освобождается от уплаты ввозной пошлины и НДС. При этом, по ее словам, власти упорно не замечают необходимости распространения такого увольнения на все типы бензиновых и дизельных генераторов, которые так необходимы бизнесу и гражданам во время длительных отключений электроэнергии.
