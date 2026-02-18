logo

Нардепы поражены действиями украинцев: какие решения требуют от власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы поражены действиями украинцев: какие решения требуют от власти

Народная депутат Южанина сообщила, сколько электрических аккумуляторов завезли украинцы в январе 2026 года

18 февраля 2026, 17:24
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Массированные вражеские обстрелы привели к сложнейшей ситуации с электроснабжением. Графики ограничений жесткие, некоторые потребители остаются без электроснабжения в течение нескольких суток. В таких условиях украинцы пытаются найти альтернативные источники электроэнергии, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности.

Нардепы поражены действиями украинцев: какие решения требуют от власти

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина отметила, что украинцы в очередной раз доказывают собственную устойчивость и способность самостоятельно (без помощи государства) выживать в чрезвычайных ситуациях.

По данным таможни, как отметила нардепка, в январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов стоимостью 10,4 млрд грн, что более чем вдвое показателя января прошлого года.

"Цифра, которая почти ничего не скажет рядовому гражданину. Но, исходя из того, что средний вес зарядной станции с аккумулятором или отдельного аккумулятора емкостью на 1 кВт/час составляет 13,5 кг, это значит, что ТОЛЬКО в январе были ввезены аккумуляторы емкостью 1 ГигаВат-часов", — отметила политик.

Народная депутат пояснила, что это суточное потребление 100 тысяч квартир, сопоставимое с резервом работы ТЭЦ в режиме вечернего пика, или возможность перекрыть аварийное отключение большого энергоблока на несколько часов.

"Речь идет не об увеличении общего потребления электроэнергии, а о повышении энергостойкости домохозяйств и бизнеса и возможности переносить потребление во времени", — отметила Южанина.

Нардепка напомнила, что ввоз аккумуляторов емкостью 100 А/ч освобождается от уплаты ввозной пошлины и НДС. При этом, по ее словам, власти упорно не замечают необходимости распространения такого увольнения на все типы бензиновых и дизельных генераторов, которые так необходимы бизнесу и гражданам во время длительных отключений электроэнергии.

Напомним: портал “Комментарии писал, что в Раде критикуют щедрые “бонусы” от власти.




Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4160
