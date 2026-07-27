Нардепи уже не добирають слів: "це вже політичний дебілізм"

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Кречмаровская Наталия
Тема виборів не зникає з українського інформаційного поля. Офіційно — жодних заяв, однак в Раді розповідають, що деякі політики нібито готують до можливих виборів, і наголошують, що вибори під час війни проводити не можна.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура переконаний, коли під час війни хтось думає не про майбутнє країни, а про вибори — це політичний дебілізм. За його словами, спершу потрібно захистити людей, зберегти державу та відстояти нашу землю. І лише після встановлення миру говорити про демократичні вибори, зазначив він.
За його словами, для політтехнологів це зрозуміло — вони заробляють гроші — знаходять якогось “гаманця” і обіцяють, що він стане депутатом, міністром чи ще кимось.
Також прокоментував політик і результати нинішніх соціологічних досліджень. На його переконання, це взагалі не відповідатиме тому, що буде після війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може відібрати голоси у Зеленського.