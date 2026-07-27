Нардепи уже не добирають слів: "це вже політичний дебілізм"

Тема виборів не зникає з українського інформаційного поля. Офіційно — жодних заяв, однак в Раді розповідають, що деякі політики нібито готують до можливих виборів, і наголошують, що вибори під час війни проводити не можна.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура переконаний, коли під час війни хтось думає не про майбутнє країни, а про вибори — це політичний дебілізм. За його словами, спершу потрібно захистити людей, зберегти державу та відстояти нашу землю. І лише після встановлення миру говорити про демократичні вибори, зазначив він.

“Ті люди, які зараз займаються виборами, створюють партії, це дебіли. Тому що на сьогодні питання існування цієї держави не вирішено. Якщо вони вважають, що вже будуть вибори весною, чи буде ще через деякий час, вони вже займаються політикою. Розбалансовують всю ситуацію, займаються політичними іграми якимись. Тобто це абсолютно неадекватно, це не професійно як для політиків”, — переконаний народний депутат.

За його словами, для політтехнологів це зрозуміло — вони заробляють гроші — знаходять якогось “гаманця” і обіцяють, що він стане депутатом, міністром чи ще кимось.

Також прокоментував політик і результати нинішніх соціологічних досліджень. На його переконання, це взагалі не відповідатиме тому, що буде після війни.

"Дай Боже, щоб ця страшна війна як можна швидше закінчилася. Щоб у нас взагалі було куди балотуватися. А тоді вже можна буде вирішувати… Я вважаю, що все так до невпізнаваності зміниться, що як сьогоднішній день це все виглядає, воно зовсім буде все по-іншому. Тому тут говорити про те, щоб балотуватися... Дай Боже, щоб, по-перше, ми всі вижили. По-друге, щоб зберегли країну і вже в третю чергу ми будемо думати про якісь вибори”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може відібрати голоси у Зеленського.



