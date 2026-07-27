Нардепы уже не подбирают слова: "это уже политический дебилизм"

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Кречмаровская Наталия
Тема выборов не исчезает из украинского информационного поля. Официально – никаких заявлений, однако в Раде рассказывают, что некоторые политики якобы готовят к возможным выборам, и подчеркивают, что выборы во время войны проводить нельзя.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура убежден, когда во время войны кто-то думает не о будущем страны, а о выборах – это политический дебилизм. По его словам, сначала нужно защитить людей, сохранить государство и отстоять нашу землю. И только после установления мира говорить о демократических выборах, отметил он.
По его словам, для политтехнологов это понятно — они зарабатывают деньги — находят некоего "кошелька" и обещают, что он станет депутатом, министром или еще кем-то.
Также прокомментировал политик и результаты нынешних социологических исследований. По его убеждению, это вообще не будет отвечать тому, что после войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может отобрать голоса у Зеленского.