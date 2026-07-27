Нардепы уже не подбирают слова: "это уже политический дебилизм"

Тема выборов не исчезает из украинского информационного поля. Официально – никаких заявлений, однако в Раде рассказывают, что некоторые политики якобы готовят к возможным выборам, и подчеркивают, что выборы во время войны проводить нельзя.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура убежден, когда во время войны кто-то думает не о будущем страны, а о выборах – это политический дебилизм. По его словам, сначала нужно защитить людей, сохранить государство и отстоять нашу землю. И только после установления мира говорить о демократических выборах, отметил он.

"Те люди, которые сейчас занимаются выборами, создают партии, это дебилы. Потому что на сегодняшний день вопрос существования этого государства не решен. Если они считают, что уже будут выборы весной, будет ли еще через некоторое время, они уже занимаются политикой. Разбалансируют всю ситуацию, занимаются политическими играми какими-то. То есть это абсолютно неадекватно, это не профессионально как для политика", — убежден народный депутат.

По его словам, для политтехнологов это понятно — они зарабатывают деньги — находят некоего "кошелька" и обещают, что он станет депутатом, министром или еще кем-то.

Также прокомментировал политик и результаты нынешних социологических исследований. По его убеждению, это вообще не будет отвечать тому, что после войны.

"Дай Бог, чтобы эта страшная война как можно быстрее закончилась. Чтобы у нас вообще было куда баллотироваться. А тогда уже можно будет решать… Я считаю, что все так до неузнаваемости изменится, что как сегодняшний день это все выглядит, оно совсем будет все по-другому. Поэтому здесь говорить о том, чтобы баллотироваться... Дай Бог, чтобы, во-первых, мы все выжили. Во-вторых, чтобы сохранили страну и уже в третью очередь мы будем думать о выборах”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может отобрать голоса у Зеленского.



