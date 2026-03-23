Нардепы шокировали разоблачением: стали известны настоящие планы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление – Украина может получать газ из Мозамбика. Однако в Раде отмечают, что украинцы обманываются и рассказали о настоящих намерениях Зеленского.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский решил поднять мотивацию депутатов от "Слуг Народа" и заявил, что поговорил с президентом Мозамбика и скоро Украина получит мозамбикский газ.

"Что за идиотизм? — спросите вы. И будете правы. Потому что первый газ при лучшем варианте мы можем получить в 2029 году", — отметил он.

Политик объяснил, почему 2029 год. По его словам, главный проект – Mozambique LNG от TotalEnergies – только в январе 2026 года возобновил строительство после четырех лет простоя из-за вооруженного восстания на севере страны. Сейчас, объяснил политик, готовность – 40%. Второй крупный проект ExxonMobil и Eni до сих пор даже не принял финального инвестиционного решения.

"Вы подумаете, что Владимир Александрович нас обманывает с газом из Мозамбика. Но на самом деле обманываетесь вы. Потому что наш великий лидер планирует сидеть на Банковой и в 2029-м, и в 2030-м, и возможно даже и после. А там может уже и газ придет", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Верховной Раде назрел кризис — ситуацию уже не скрывают и не пытаются найти какие-то объяснения. Пленарный день 24 марта отменили, а народным депутатам фракции "Слуга народа", вероятно, будут ставить жесткие условия.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, в среду готовятся избиения народных депутатов.