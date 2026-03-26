Нардепи шоковані свавіллям ТЦК: наслідки для всієї країни будуть катастрофічними

Дії працівників ТЦК викликають все більше критики. Не стоять осторонь і народні депутати. У Раді вже не приховують обурення, однак проблему вирішити поки не можуть.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наші ТЦК таке вже чудять, що просто немає слів.

“Вчора в Одесі стріляли. 7 березня у Харкові майор РТЦК, бере з собою хлопців, рекрутерів із трофейної зброї в гуртожитку. Вони стріляють. Це все дані Національної поліції. Одного громадянина України поранили в груди, він в лікарні. Іншого, вибивши двері, витягли, кудись відвезли. Їх вже затримала нацполіція. Це що взагалі? Це що за Дикий Захід?”, — обурюється народний депутат.

Політик наголосив, що це не Голлівуд, це все відбувається на вулицях.

"Скільки це буде тривати? Коли ми з вами розглянемо питання тієї мобілізації, яка є ключовим для України, ключовим мобілізації, побудованій на мотивації? Коли ми розглянемо питання грошового забезпечення військових і збільшення його, встановлення термінів служби, запуску реальних соціальних програм, іпотеки, всього іншого, щоб затягнути людей в військо?”, — запитав у колег Гончаренко.

За його словами, начебто великі цифри, коли набирають просто всіх підряд, людей, які не можуть служити, людей, у яких немає жодної користі війську.

“Але замість цього дамо реально гроші, ресурси на тих, хто воює. І створимо умови, за яких людина буде знати, чому вона йде в військо. І зупинимо цю жахливу бусифікацію, розпустимо цю систему ТЦК, яка не працює, а тільки нищить державу зсередини”, — зазначив народний депутат.

Політик підсумував, що потрібно це зупинити, бо інакше це буде мати катастрофічні наслідки.

