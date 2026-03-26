Нардепы шокированы произволом ТЦК: последствия для всей страны будут катастрофическими

Действия работников ТЦК вызывают все больше критики. Не стоят в стороне и народные депутаты. В Раде уже не скрывают возмущения, однако проблему решить пока не могут.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что наши ТЦК такое уж чудят, что просто нет слов.

"Вчера в Одессе стреляли. 7 марта в Харькове майор РТЦК, берет с собой ребят, рекрутеров из трофейного оружия в общежитии. Они стреляют. Это все данные Национальной полиции. Одного гражданина Украины ранили в грудь, он в больнице. Другого, выбив дверь, вытащили, куда-то увезли. Их уже задержали нацполиция. Это что вообще? Это что за Дикий Запад?”, — возмущается народный депутат.

Политик подчеркнул, что это не Голливуд, это происходит на улицах.

"Сколько это будет продолжаться? Когда мы с вами рассмотрим вопрос той мобилизации, которая является ключевым для Украины, ключевым мобилизации, построенной на мотивации? Когда мы рассмотрим вопрос денежного обеспечения военных и увеличения его, установления сроков службы, запуска реальных социальных программ, ипотеки, всего прочего, чтобы затянуть людей в армию?", — спросил у коллег Гон.

По его словам, вроде бы большие цифры, когда набирают просто всех подряд, людей, которые не могут служить, людей, у которых нет никакой пользы войску.

"Но вместо этого дадим реально деньги, ресурсы на воюющих. И создадим условия, при которых человек будет знать, почему он идет в армию. И остановим эту ужасную бусификацию, распустим эту систему ТЦК, которая не работает, а только уничтожает государство изнутри", — отметил народный депутат.

Политик подытожил, что нужно это остановить, иначе это будет иметь катастрофические последствия.

