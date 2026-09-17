Нардепи шоковані: економія буде жорсткою, але не для всіх

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький попереджав, що проєкт Державного бюджету на 2027 рік буде формуватися, виходячи з тотальної економії. І це розумно, враховуючи, що в країні війна і катастрофічна нестача коштів на оборону. Однак реальність виявилася дещо іншою.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла про “жорстку економію”, яку запропонував Кабмін у головному кошторисі країни на наступний рік.

“Як вам “жорстка економія” в проєкті бюджету на 2027 рік? Можливо, я неправильно розумію значення цих слів?! Здається, для кожної родини “жорстка економія” означає: витрачаємо менше, ніж планували, менше, ніж могли дозволити собі до запровадження такого режиму. А що тоді означає “жорстка економія” для державного бюджету?”, — відреагувала політик.

Нардепка навела декілька розпорядників з таблиці видатків на 2027 рік.

Офіс Генерального прокурора:

2026 рік — 18,615 млрд грн

2027 рік — 21,146 млрд грн

+2,53 млрд грн, або +13,6%.

“При цьому основна програма — здійснення прокурорської діяльності — зростає з 18,246 млрд до 20,700 млрд грн. Тобто ще +2,45 млрд грн”, — пояснила парламентарка.

Окремо у складі Офісу Генпрокурора, щоб бути тактовною до кінця, зауважила вона:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура:

368,9 млн → 446,4 млн грн: +77,5 млн, або +21%.

Державне бюро розслідувань:

4,713 млрд → 5,505 млрд грн: +792 млн грн, або +16,8%.

І тут, уточнила вона, фактично весь приріст іде по єдиній програмі — “Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань”.

“І от дивлюся на ці цифри... САП я ще можу спробувати для себе пояснити результатами роботи, які принаймні можна предметно оцінювати. А що пояснює +2,5 млрд грн Офісу Генпрокурора? Що пояснює +792 млн грн ДБР? Які додаткові функції? Яке збільшення навантаження? Які конкретні результати держава хоче отримати за ці додаткові гроші?”, — зауважила народна депутатка.

Южаніна переконана, коли країні одночасно пояснюють необхідність “жорсткої економії”, то збільшення фінансування державного органу на 13,6%, 16,8% чи 21% саме по собі потребує пояснення.

“Інакше я просто не розумію значення словосполучення "жорстка економія". ЩООО саме ми економимо?”, — резюмувала політик.

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