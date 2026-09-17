Нардепи шоковані: економія буде жорсткою, але не для всіх

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Кречмаровская Наталия
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький попереджав, що проєкт Державного бюджету на 2027 рік буде формуватися, виходячи з тотальної економії. І це розумно, враховуючи, що в країні війна і катастрофічна нестача коштів на оборону. Однак реальність виявилася дещо іншою.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла про “жорстку економію”, яку запропонував Кабмін у головному кошторисі країни на наступний рік.
Нардепка навела декілька розпорядників з таблиці видатків на 2027 рік.
Офіс Генерального прокурора:
2026 рік — 18,615 млрд грн
2027 рік — 21,146 млрд грн
+2,53 млрд грн, або +13,6%.
Окремо у складі Офісу Генпрокурора, щоб бути тактовною до кінця, зауважила вона:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура:
368,9 млн → 446,4 млн грн: +77,5 млн, або +21%.
Державне бюро розслідувань:
4,713 млрд → 5,505 млрд грн: +792 млн грн, або +16,8%.
І тут, уточнила вона, фактично весь приріст іде по єдиній програмі — “Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань”.
Южаніна переконана, коли країні одночасно пояснюють необхідність “жорсткої економії”, то збільшення фінансування державного органу на 13,6%, 16,8% чи 21% саме по собі потребує пояснення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки коштуватимуть бензин та дизель в Україні до кінця 2026 року за прогнозом ШІ.